Inzwischen ist Bettys Genesungsprozess weit fortgeschritten, selbst die angekündigte Operation der Gebärmutter ist wohl nicht mehr notwendig. (Nonstop News)

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat ihre Ermittlungen im Fall der Hündin „Betty“ abgeschlossen und Anklage gegen einen 30-jährigen Mann aus Bookholzberg sowie eine 25-jährige Ganderkeseerin erhoben. Die beiden Angeklagten, bei denen es sich um die früheren Besitzer des Tieres handelt, müssen sich wegen des Verdachts eines Verstoßes nach Paragraf 17 Tierschutzgesetz verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, die schwer verletzte American-Bully-Pocket-Hündin Anfang September 2019 nicht umgehend in ärztliche Behandlung gegeben und ihr dadurch unnötige Qualen bereitet zu haben, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Als die beiden die Hündin schließlich in die Praxis der Delmenhorster Tierärztin Angelika Hoffmann brachten, gaben sie an, das Tier verletzt in einem Straßengraben in Bookholzberg gefunden zu haben. Inzwischen ist die Staatsanwaltschaft überzeugt davon, dass diese Darstellung nicht der Wahrheit entspricht. Sie geht weiterhin davon aus, dass vermutlich ein anderer Hund Betty die Verletzungen zugefügt hat. Hinweise auf eine Hundekampfszene in der näheren Region hätten sich nach Abschluss der Ermittlungen jedoch nicht ergeben, erklärte Thorsten Stein, Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg, am Mittwoch. Im Falle einer Verurteilung droht den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Auf die Spur gekommen waren die Ermittler den beiden bereits im Herbst, als sie bei einer Wohnungsdurchsuchung Bilder der Hündin gefunden hatten.

Unter der Obhut von Tierärztin Angelika Hoffmann ist Bettys Genesung und Erholung unterdessen weit fortgeschritten. Verletzungen am Bein und am Ohr waren bereits im Frühjahr weitgehend auskuriert. Und die große Operation an der Gebärmutter, von der im Februar noch die Rede war, sei inzwischen medizinisch nicht mehr notwendig, bestätigte eine Mitarbeiterin der Praxis am Mittwoch. Die elfjährige Hündin sei inzwischen resozialisiert, vertrage sich gut mit anderen Hunden und liebe es, Auto zu fahren. Ein zu Beginn zu beobachtender Futterneid habe sich ebenso gelegt wie ihr aggressives Verhalten gegenüber eines bestimmten Typs von jungen Männern. Betty genieße das gute Futter, das man ihr zukommen lasse, was sich auch an ihrem Gewicht bemerkbar mache. Zum bevorstehenden Verfahren wolle sich die Tierärztin derzeit aber nicht äußern.

Betty gehört zur Rasse der American Bully Pocket, die in Deutschland nicht verboten ist. Die weiteren Ermittlungen hatten ergeben, dass das Tier offenbar aus Belgien nach Deutschland importiert worden war und jahrelang vermutlich als eine Art „Gebärmaschine“ diente. Nach Schätzungen Hoffmanns habe Betty im Laufe ihres Lebens möglicherweise bis zu 80 Welpen zur Welt gebracht. Über die näheren Hintergründe und das bisherige Leben Bettys ist dennoch zurzeit nur wenig öffentlich bekannt. Auch wie sie ihre Verletzungen erlitten hat, mit denen sie im September in die Praxis eingeliefert wurde, ist eher Gegenstand von Spekulationen. Hier könnte das Verfahren nun für Aufklärung sorgen. Die Hauptverhandlung wird zunächst vor dem Amtsgericht Delmenhorst stattfinden, wann der Prozess eröffnet wird, steht derzeit aber noch nicht fest.

Mehr zum Thema Nach Tierquälerei in Bookholzberg Finder war offenbar auch Bettys Halter Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher: Der vermeintliche Finder, der die schwerst verletzte ... mehr »

Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt und unter Tierfreunden eine große Spendenbereitschaft ausgelöst. So kamen knapp 20 000 Euro zusammen, um der Hündin eine optimale medizinische Versorgung zu ermöglichen. Inzwischen zieren Fanpost und Genesungswünsche, die Betty erreicht haben, eine komplette Wand in der Tierarztpraxis, die Facebook-Seite „Rettet Betty“ informiert regelmäßig über den aktuellen Gesundheitszustand. Eingehende Spenden werden seit einigen Monaten übrigens an die Bremer Tiertafel weitergeleitet. Der Verein hilft Menschen, wenn sie es sich nicht leisten können, ihre Haustiere gesund und artgerecht zu versorgen.