Ganderkesee. Mit schweren Verletzungen nach einem angeblich vorangegangenen Sturz im häuslichen Bereich ist am Montagmorgen eine 44-jährige Frau aus Ganderkesee in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ihr 51-jähriger Lebensgefährte hatte gegen 7.30 Uhr über den Notruf die Rettungskräfte verständigt. Nach Polizeiangaben ließen die Verletzungen der Frau allerdings Zweifel an dem vom Ehemann geschilderten Hergang aufkommen. Vielmehr gab es deutliche Anzeichen, die auf eine Gewalteinwirkung gegen den Hals hindeuteten. Mitarbeiter des Krankenhauses verständigten deshalb die Polizei.

Als dringend tatverdächtig gilt der Lebensgefährte der Frau, der nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg vorläufig festgenommen und noch am Dienstag umfassend vernommen wurde. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragt.

Wie die Beamten weiter mitteilen, befindet sich die 44-jährige Frau zurzeit im Koma. Lebensgefahr soll aber nicht mehr bestehen.