Florian Friedel ist Geschäftsführer des JHD. Die drastisch steigenden Corona-Zahlen hat er mit seinem Team genau im Blick. (INGO MÖLLERS)

Die steigende Zahl der Corona-Infektionen bekommt auch das Josef-Hospital an der Wildeshauser Straße zu spüren. Klinik-Geschäftsführer Florian Friedel nannte in einer Telefonkonferenz mit der örtlichen Presse an diesem Mittwoch die Zahl von aktuell neun Patienten, die als bestätigte Corona-Fälle ins Krankenhaus eingeliefert worden sind. Sechs der Erkrankten befänden sich als Normalpatienten auf der dafür eingerichteten Isolierstation. Drei Fälle müssen auf der Intensivstation unter Beatmung behandelt werden. „Am Dienstag hatten wir noch elf Corona-Patienten“, sagt Friedel. Fünf Menschen konnten als geheilt entlassen werden.

Derzeit 26 Verdachtsfälle

Für Mehraufwand im Krankenhaus sorgt der Umstand, „dass wir jeden Patienten genau angucken müssen“, sagt Friedel. Derzeit betrachte man 26 Verdachtsfälle. „Diese Patienten müssen so behandelt werden, als wären sie positiv getestet“, sagt Friedel. Daher befänden sie sich ebenfalls auf einer isolierten Station. Erst wenn eine Ansteckung ausgeschlossen sei, könnten sie sich einer normalen Behandlung unterziehen.

Friedel bezog auch Stellung zur Altersstruktur der wegen Corona in die Klinik gekommenen Patienten. Der Jüngste sei 20 Jahre alt gewesen. „Man kann also nicht sagen, es beträfe nur die Älteren“, sagt Friedel. Der bisher älteste Patient wäre 81 Jahre alt gewesen, im Durchschnitt seien die Corona-Betroffenen 50 bis 60 Jahre alt.

Chefarzt Frank Starp lieferte auch noch ergänzende Angaben zur Herkunft der Corona-Fälle. Es gäbe keinerlei Auffälligkeiten, dass die Patienten einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zugeordnet werden könnten. Die Verteilung im Krankenhaus sei so heterogen, wie man es in Anbetracht der Anteile in der Delmenhorster Bevölkerung erwarten könne.

Im Delmenhorster Josef-Hospital verfolge man die steigenden Fallzahlen in der Stadt sehr genau. Die Betreuung der Patienten sei aber gesichert. Nur die Menge der Verdachtsfälle sei eine Herausforderung. Natürlich müsse man auch weiter Vorsorge treffen, das bedeute für die Klinik, immer ausreichend Reserven für neue Verdachtsfälle und Corona-Erkrankte vorhalten zu können. „Wir stellen uns dieser Lage“, sagte Frank Starp.