Der Schultausch der St.-Peter-Schule mit der Hunteschhule schlägt im Haushalt der Stadt Wildeshausen im kommenden Jahr mit knapp drei Millionen Euro zu Buche. (INGO MöLLERS)

Wildeshausen. Mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen hat der Ausschuss für Finanzen, Controlling und Wirtschaft des Wildeshauser Stadtrats den Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 verabschiedet. Der Rat wird am 12. Dezember den Haushalt endgültig beschließen.

Jens-Peter Hennken und Stephan Rollié, beide von den Christlichen Demokraten für Wildeshausen (CDW), kritisierten in der Ausschusssitzung vor allem, dass für den geplanten Schultausch von St.-Peter-Schule und Hunteschule nicht alle möglichen Kosten im Etat abgebildet würden. Hennken beantragte deshalb, den Haushaltsansatz für dieses Vorhaben um weitere 800 000 Euro aufzustocken. Schon jetzt sei absehbar, dass zusätzliche Mittel benötigt werden würden. Zur Umsetzung des Projekts gehört nämlich auch ein Verkehrskonzept, dessen erste Maßnahmen 2020 beginnen sollen. „Und dieses Verkehrskonzept ist im Haushalt nicht enthalten“, bemängelte Hennken.

Auch bei einer weiteren Investition fragte Hennken nach. Um den Verkehr auf dem Westring zu verringern, ist eine Entlastungsstraße von der Visbeker Straße zur Ahlhorner Straße geplant. Die ersten Bauarbeiten hierzu sind angelaufen. Im Haushalt der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (StEM) sind hierzu Fördermittel in Höhe von 60 Prozent eingeplant. Diese fließen jedoch nur, wenn die gesamte Entlastungsstraße in einem Stück gebaut wird. Es ist jedoch bereits jetzt absehbar, dass dies nicht geschehen wird. Der Grund: Die Stadt ist noch nicht Eigentümerin aller erforderlicher Flächen. Zudem haben noch nicht einmal alle Verhandlungen mit den Grundeigentümern begonnen. „Die CDW wird wegen einer gewissen Schieflage dem Etat nicht zustimmen“, kündigte Rollié dann auch an. Wobei letztlich nur er gegen den Etat stimmte. Sein Fraktionskollegen Jens-Peter Hennken enthielt sich.

Der Etatentwurf sieht im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 38,2 Millionen Euro und Aufwendungen von 37,6 Millionen Euro vor. Im Finanzhaushalt rechnet Kämmerer Thomas Eilers mit Einzahlungen von 46 Millionen Euro und Auszahlungen von 45 Millionen Euro. Für Investitionen nimmt die Stadt 4,9 Millionen Euro Kredite auf. Für Projekte, die sich über die kommenden Jahre erstrecken, sind Verpflichtungsermächtigungen von 8,8 Millionen Euro vorgesehen. Die mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass die Schulden der Stadt von derzeit 4,3 Millionen Euro auf rund 15 Millionen Euro im Jahr 2023 ansteigen werden. Das bereitete vor allem Wolfgang Däubler (UWG) Sorgen.

Drei Millionen Euro für Schultausch

Bei den Investitionen sind alleine für den Schultausch St.-Peter-Schule / Hunteschule insgesamt 2,95 Millionen Euro vorgesehen. Der Neubau einer Kindertagesstätte an der Weizenstraße im Bereich der StEM wird mit rund zwei Millionen Euro kalkuliert. In der StEM selbst investiert die Stadt 2,2 Millionen Euro in Grunderwerb und Erschließungsmaßnahmen. Gleichzeitig rechnet sie mit Erlösen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 4,63 Millionen Euro.

Für die im kommenden Jahr beginnende Sanierung des Freibades sind im ersten Schritt 591 000 Euro eingeplant. In den Jahren 2021 und 2022 kommen noch einmal weitere insgesamt rund vier Millionen Euro hinzu.

Der Stellenplan der Stadt Wildeshausen sieht für das kommende Jahr einen Zuwachs von 14 Stellen vor. Diese sind allerdings überwiegend bei der neuen Kita in der StEM angesiedelt.

Unmittelbar vor der Haushaltsberatung hatten die Fraktionen noch über verschiedene Zuschussanträge diskutiert. So erhält der Sportverein Grün-Weiß Kleinenkneten für die Sanierung seines Sportgebäudes etwa fünf Jahre lang eine Förderung von jeweils 12 000 Euro.