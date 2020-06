Die Polizei sucht einen Dieb, der bereits am vergangenen Freitag versucht hat, einer 60-jährigen Frau das Portemonnaie zu stehlen. Die Frau war gegen 11.40 Uhr im Jute-Center in einem Discounter einkaufen, als sie aus einiger Entfernung beobachtete, wie sich ein ihr unbekannter Mann an ihrer Handtasche in ihrem Einkaufswagen zu schaffen machte, teilt die Polizei mit. Als sie zurück an ihrem Einkaufswagen war, stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie fehlte. Durch lautstarkes Rufen machte sie auf den Diebstahl aufmerksam, was wiederum mehrere Passanten alarmierte, die die Verfolgung des Täters aufnahmen. Dieser rannte in Richtung Bahnhof davon, verfolgt von mehreren Helfern, auch einem Autofahrer, wie die Polizei schreibt. Schließlich warf der Dieb das Portemonnaie einfach weg und entkam unerkannt. Der Autofahrer nahm den Geldbeutel an sich und übergab diesen an die 60-Jährige, der somit kein finanzieller Schaden entstand. Die Polizei bittet diesen Mann, sich unter der Nummer 0 42 21 / 1 55 90 zu melden, um genauere Angaben zum Dieb zu machen.