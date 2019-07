Weil ein Autofahrer nicht stoppte, lieferte sich die Polizei mit ihm eine Verfolgungsjagd. (Björn Hake)

Wildeshausen. Auch mit der vergleichsweise geringen Menge von 0,16 Promille Alkohol im Blut hat ein 58-jähriger Autofahrer aus Hagstedt am Mittwochabend zahlreiche Verkehrsregeln gebrochen und sich eine rund 45-minütige Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Als die Beamten ihn gegen 22.41 Uhr auf der Schneiderkruger Straße in Visbek kontrollieren wollten, ergriff der 58-Jährige die Flucht. Hierbei fuhr er laut Polizeibericht mit erhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Ortschaften, missachtete Geschwindigkeitsbegrenzungen und überholte trotz bestehendem Überholverbots. Zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Ortseingang Wildeshausen gelang es schließlich einer Streife der Polizei Wildeshausen, den 58-Jährigen zu stoppen und zu kontrollieren. Trotz des geringen Atemalkoholwerts ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren ein und verboten die Weiterfahrt.