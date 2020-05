Bei Polizei in Harpstedt verfolgt am Donnerstag vergeblich einen Pkw mit geklauten Kennzeichen. (Friso Gentsch/dpa)

Harpstedt. Als die Polizei in Harpstedt am Donnerstag gegen 15.45 Uhr einen mit vier Personen besetzten Pkw kontrollieren wollte, flüchtete das Fahrzeug mit teils hoher Geschwindigkeit über die Nordstraße in Richtung Prinzhöfte, Klein Henstedt, Hengsterholz und Schweinsheide in Richtung Dötlingen-Klattenhof. Um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, brachen die Beamten die Verfolgung ab. Für die weitere Fahndung kam es dann auch zum Einsatz eines Polizeihubschraubers aus Hannover, teilt die Polizei mit. Wie sich schon im Laufe der Verfolgungsfahrt herausstellte, wurden die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen vor kurzem entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Fahrzeug, einen dunkelgrünen VW Passat mit dem Kennzeichen DH-MM 1953, im Zeitraum vor 15.45 Uhr und ab 16 Uhr gesehen haben. Hinweise unter 0 44 31 / 94 10.