Vermutlich nur aufgrund massiver Gegenwehr des Opfers ist in der Nacht zu Sonntag ein Sexualdelikt in einer Wildeshauser Diskothek verhindert worden. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, habe sich das 21-jährige Opfer aus dem Landkreis Ammerland gegen 3 Uhr auf die Damentoilette begeben, wo es von einem 25-jährigen Mann überrascht worden sei.

Der Mann, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, habe die junge Frau festgehalten und sie unsittlich im Schritt berührt, heißt es weiter. Als er ihre Hose öffnete, konnte sich die 21-Jährige aber mit einem Biss in den Arm des Mannes befreien und um Hilfe rufen. Daraufhin flüchtete der 25-Jährige aus der Diskothek, wurde im Eingangsbereich aber von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes festgehalten und schließlich durch Beamte der Polizei Wildeshausen vorläufig festgenommen.

Wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg inzwischen einen Haftbefehl beantragt. Der 25-Jährige wurde am Montag einer Haftrichterin am Amtsgericht Wildeshausen vorgeführt, die den Mann vorübergehend ins Gefängnis schickte. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.