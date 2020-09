Eine Werbeaktion der Tankstellenkette Jet führte am Freitagnachmittag in Delmenhorst dazu, dass um den Hasporter Damm ein wahres Verkehrschaos ausbrach. (NonstopNews)

Für Autofahrer ging es an diesem Freitag an vielen Stellen etwas langsamer voran. Die Friday-for-Future-Bewegung hatte wieder zu Klimaschutzdemonstrationen aufgerufen und wollte dabei Verkehrsbehinderungen wohl gerne in Kauf nehmen. Ein wahres Verkehrschaos erlebte in den frühen Nachmittagsstunden dieses Freitags auch Delmenhorst. Grund waren allerdings keine protestierenden Schüler – vielmehr wurde den Autofahrenden ein Stauproblem durch die Aktion eines Unternehmens eingebrockt, das sein Geld selbst im Mobilitätsgeschäft verdient.

Gratissprit innerhalb einer Stunde

Weil die Tankstellenkette Jet sich selbst zur seit mittlerweile zehn Jahren beliebtesten Tankstellenmarke in Deutschland erklärt und nach eigenen Angaben auch noch über die meisten Tankstellenkunden pro Standort und Tag verfügt, läuft gerade eine Dankeschön-Aktion. An bundesweit insgesamt 75 Standorten können Kunden jeweils 20 Liter Gratiskraftstoff erhalten. Am Freitag war dafür die Jet-Tankstelle von Peter Koch am Hasporter Damm auserkoren.

Zur Teilnahme an der Aktion reiche es aus, dass die Autofahrer zu einer angekündigten Stunde an der Tankstelle ein Formular ausfüllen. Soweit die Ankündigung von Jet auf der Homepage. Dass die potenziellen Gratistanker auch noch eine Menge Geduld zeigen sollten, gehörte nicht zu den zuvor veröffentlichten Teilnahmebedingungen.

Nach 20 Minuten war Ende

Bereits ab 12.30 Uhr hatten sich auf dem Weg zum Hasporter Damm 189 viele am günstigen Sprit interessierte Autofahrende einfinden wollen, auf den umliegenden Straßen bewegte sich daraufhin nichts mehr. Der Satz in der Jet-Ankündigung, man freue sich darauf, möglichst viele Kunden an der Station begrüßen zu dürfen, wurde schnell zum Bumerang.

Ob Jet durch Hunderte wartender und im Stau steckengebliebener Autos einen Imagegewinn für die Marke des nordamerikanischen Phillips66-Konzerns erzielte, kann noch nicht berichtet werden. Die Pressestelle des Mineralölunternehmens war Freitagnachmittag nicht mehr zu erreichen.

Maulkorb für den Pächter

Immerhin hatte man es aus der Zentrale in Hamburg noch geschafft, dem Tankstellenpächter einen Maulkorb zu verpassen. Es war ihm untersagt worden, selbst Auskünfte an die Presse weiterzugeben. Man solle sich bis Anfang der kommenden Woche gedulden, hieß es auf Nachfrage unserer Redaktion.

Ein unangenehmes Gefühl war im Jet-Unternehmen wohl deswegen aufgetreten, weil sich aufgrund des entstandenen Verkehrschaos die Delmenhorster Polizei einschalten musste. Die Beamten ordneten das Ende der Werbeaktion an.

Und zwar schon nach 20 Minuten und nicht erst nach dem eigentlichen Ende, das noch 40 Minuten gedauert hätte. Laut Delmenhorster Polizei hatte sich der Verkehr nicht bloß auf dem Hasporter Damm gestaut. Der Andrang verursachte einen Rückstau bis in den Bereich Niedersachsendamm/Annenheider Straße hinein.

Da sich der Stau bis auf die Autobahn 28 hin ausweitete, wurde durch die Polizei schließlich das Ende der Aktion angeordnet. „Bei einem Notfall hätten keine Rettungswege mehr zur Verfügung gestanden“, erklärte ein Sprecher der Polizei.