Die Polizei Delmenhorst sucht einen Unfallflüchtigen. (Björn Hake)

Delmenhorst. Obwohl er über eine Verkehrsinsel fuhr und dabei ein Verkehrszeichen ummähte, wobei wiederum sein Fahrzeug beschädigt wurde, entfernte sich der bislang unbekannter Autofahrer vom Unfallort. Die Polizei sucht ihn jetzt. Zu dem Zwischenfall auf der Oldenburger Straße – auf der Höhe der Kreuzung Brauenkamper und Dwoberger Straße – kam es laut Polizeibericht am Sonnabend zwischen 18 und 22.15 Uhr. Das Auto ist in Richtung Innenstadt gefahren. Wegen der vor Ort gefundenen Trümmerteile gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen Renault handeln könnte. Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zufolge 500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0 42 21 / 1 55 90 in Verbindung zu setzen.