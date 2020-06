Im Stenumer Timotheus-Haus plant Pfarrerin Julia Klein, im September die Konfirmationen durchzuführen. (INGO MÖLLERS)

Ganderkesee. Die Corona-Pandemie stellt alle Lebensbereiche auf den Kopf. Und auch die Jugendlichen, die in diesem Frühjahr konfirmiert werden sollten, müssen abwarten. Die drei Kirchen der Ganderkeseer Kirchengemeinde in Ganderkesee, Bookholzberg und Stenum und die Kirchengemeinde Schönemoor haben sich aber unterdessen überlegt, wie sie mit der Situation umgehen sollen. „Am liebsten würden wir auf bessere Zeiten warten“, sagt Hannes Koch, Pastor in der Bookholzberger Auferstehungskirche. „Aber wir stehen in engem Austausch mit den Familien der Konfirmanden und wollten mit ihnen gemeinsam entscheiden“, sagt er weiter, denn sechs Konfirmanden wollten nicht warten; für diese wird es an zwei Sonnabenden Ende Juni und Anfang Juli insgesamt drei Termine geben. „Wir dürfen nur 22 Haushalte gleichzeitig in die Kirche lassen“, beschreibt Koch das Problem. Denn die Konfirmation steht am Übergang ins Erwachsenenleben und ist damit ein wichtiges Familienfest. „Wir wollen es den Familien ermöglichen, zusammenzukommen“, weshalb jeweils nur zwei Jugendliche auf mal konfirmiert werden und für die sechs Jugendlichen deshalb drei Termine zu Stande kommen. Für die anderen 28 Konfirmanden werden Termine im September vorbereitet. Koch: „Wir sind auch bewusst auf den Samstag ausgewichen um am Sonntag unseren Gemeindemitgliedern die Teilnahme am Gottesdienst zu ermöglichen.“

„Die Bookholzberger preschen vor“, sagt Pastor Udo Dreyer, der seit dem Weggang von Pastorin Susanne Wöhler nach Wardenburg die Kirchengemeinde in Schönemoor übergangsweise betreut. Wöhler hatte bereits vor Corona zugesagt, den diesjährigen Konfirmandenjahrgang noch bis zum Schluss zu betreuen und dann auch zu konfirmieren und die Jugendlichen damit als vollwertige Mitglieder in die Gemeinde aufzunehmen. Durch Corona verzögert nicht nun alles, und Wöhler wird noch etwas länger zwischen Schönemoor und Wardenburg pendeln müssen. „Wir werden den Spätsommer und das kommende Frühjahr nutzen“, sagt Dreyer. Wie auch in Bookholzberg werden in Schönemoor jeweils nur zwei Jugendliche konfirmiert. Acht der 13 Konfirmanden sollen Dreyer zufolge an zwei Sonnabenden im September jeweils um 14 und um 16 Uhr konfirmiert werden. Die restlichen fünf müssen bis zum nächsten Frühjahr warten. Den November, der als dunkler Monat dem Totengedenken gilt, will niemand für ein Konfirmationsfest nutzen.

Auch in Stenum wird der September genutzt, um die Konfirmationen abzuhalten. An sechs statt wie ursprünglich geplant zwei Terminen werden die 20 Konfirmanden im Timotheus-Haus am Trendelbuscher Weg in die Kirchengemeinde eingeführt. Der Gemeindesaal bietet eigentlich rund 200 Besuchern Platz. Doch die Hygiene-Bestimmungen zur Eindämmung der Pandemie erlauben gegenwärtig nur 34 Plätze, sagt Pastorin Julia Klein. Da in Stenum auf Stühlen und nicht in Kirchenbänken gesessen wird, ist der Saal zwar flexibler nutzbar, aber auch wenig für spontane Umräumaktionen geeignet. In die Auferstehungskirche in Bookholzberg passen in normalen Zeiten gut 250 Gäste, die Corona-Maßnahmen wurden aber in Bookholzberg und auch in Schönemoor dahingehend ausgelegt, dass jeweils Haushalte gemeint werden. Das heißt, dass in Bookholzberg 22 Haushalte zugelassen werden, was im Minimum 22 Personen bedeutet, aber auch gewaltig steigen kann, wenn die Familien denn groß sind. Zwischen den Kirchenbänken sind die Abstände erhöht, auf den Bänken selbst kann aber enger zusammenrücken, wer sich ohnehin eine Wohnung teilt.

Die Corona-Maßnahmen erfordern Kreativität und Geduld. „Wir wissen ja nicht, ob demnächst noch weiter gelockert wird oder ob im Herbst eine zweite Welle anrückt und unsere ganzen Pläne wieder umwirft“, sagt Pastor Koch. Optional denkt man in Bookholzberg auch über eine Zeremonie an der frischen Luft nach, dann dürfte auch gesungen werden, was den Kirchengemeinden derzeit in ihren Räumen aufgrund des durch das Singen wachsenden Aerosol-Auswurfs, der im ungünstigen Falle besonders viele Corona-Viren in der Luft verteilt, untersagt ist. „Aber ob wir wirklich im Freien zusammenkommen können, hängt ja auch vom Wetter ab, deshalb planen wir nur sehr vorsichtig“, sagt Koch.