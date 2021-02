In dem Bereich zwischen den (noch zu bauenden) Kabelübergangsanlagen Hengsterholz und Klein Henstedter Heide hat Tennet mit der Verlegung des Erdkabels begonnen. Der Freileitungsabschnitt im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt ist unterdessen weitgehend fertiggestellt. (Tennet)

Im Mai 2019 hat der Übertragungsnetzbetreiber Tennet in der Samtgemeinde Harpstedt im Rahmen des Baus der Starkstromtrasse Ganderkesee – St. Hülfe damit begonnen, die ersten Strommasten für die „Freileitung Nord“ zu errichten. Jetzt, knapp zwei Jahre später, haben die Arbeiten auch den Bereich der Gemeinde Ganderkesee erreicht. In Hengsterholz haben inzwischen die Arbeiten für die Verlegung des Erdkabels begonnen, denn hier verläuft das Stromkabel auf zwei 3,8 und 3,1 Kilometer langen Abschnitten bekanntlich unterirdisch.

Wenn alles fertig ist, wird von dem Erdkabel zwar nichts mehr zu sehen sein. Bis dahin aber wird sich eine durchaus eindrucksvolle Baustelle von Hengsterholz und Landwehr bis zum Umspannwerk in Schlutter wälzen. Wie das aussieht, lässt sich bereits zwischen den geplanten Kabelübergangsanlagen Havekost und Klein Henstedter Heide beobachten. „Der Bau zwischen den beiden Anlagen wird in insgesamt drei Sektionen aufgeteilt“, informiert Oliver Smith, neuer Beauftragter für Bürgerangelegenheiten bei der Tennet. Bis zum Kälteeinbruch vor zwei Wochen seien die Arbeiten auch richtig gut vorangekommen. Nachdem die Frostperiode nun überstanden ist, geht er davon aus, dass es Mitte dieser Woche auf der Baustelle weitergehen werde. Auch die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern für den weiteren Verlauf der Trasse seien weit vorangeschritten.

Archäologen am Werk

Während in einigen Abschnitten die Leerrohre schon im Boden liegen, müssen andere Baufelder zunächst noch eingehend archäologisch voruntersucht werden. „Bei der sogenannten Prospektion wird nach möglichen Zeugnissen vergangener Jahrhunderte gesucht“, erläutert Oliver Smith. Die Ganderkeseer kennen das bereits unter anderem von den Bauarbeiten des Gewerbegebiets Ganderkesee-West, wo die Archäologen Spuren von Eisenverhüttung entdeckt hatten. Um mögliche Artefakte vergangener Zeiten nicht zu gefährden und diese vor dem Baustart zu sichern, habe Tennet eine Fachfirma aus Brandenburg beauftragt. Über die Funde und Befunde, die die Prospektion ergeben hat, will Smith nach Abschluss der Untersuchungen informieren. Im Anschluss werde das Gelände der zukünftigen Kabeltrasse sowie umgebende Bauflächen eingemessen und markiert.

„Da für den Bau teils schweres Gerät benötigt wird, werden entsprechende Baustraßen eingerichtet. Um die Eingriffe in die Natur so gering wie möglich zu halten, werden die Maßnahmen an die Gegebenheiten vor Ort angepasst. Diese reichen von der Auslegung von Stahl- oder Kunststoffplatten bis zur Auslegung von Vlies, welcher mit naturbelassenem Material geschottert wird“, erläutert Smith. Wichtig dabei: Nach dem Ende der Baumaßnahmen würden die Baustraßen wieder rückstandslos beseitigt.

Die Freileitung im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt sei unterdessen fertiggestellt, berichtet Smith. „Die 50 Masten sind komplett beseilt, und auch der Vogelschutz ist schon dran“, erklärt der Bürgerbeauftragte. Die Corona-Pandemie habe die Arbeiten bislang übrigens nicht behindert. „Da haben wir großes Glück gehabt“, meint Smith. Und ergänzt: „Die beteiligten Firmen arbeiten nach einem strengen Corona-Konzept, das zumindest bislang dazu geführt hat, dass wir überhaupt keine Infektionen auf unseren Baustellen hatten.“

Um die Öffentlichkeit insbesondere auch über den Baufortschritt in Sachen Erdkabel zu informieren, hat Tennet in Prinzhöfte ein sogenanntes Erdkabelinformationszentrum (EKIZ) eingerichtet. „Leider können dort zurzeit aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen stattfinden, aber sobald wir wieder die Möglichkeit dazu haben, werden wir das sicher bespielen“, erklärt Smith. Parallel arbeitet er daran, die dort verfügbaren Informationen auch online zur Verfügung zu stellen, was innerhalb „der nächsten drei bis vier Wochen“ geschehen sein soll.

Zur Sache

Erdkabel nur kleiner Teil der Leitung

Die Erdkabelleitungen stellen einen kleinen Teil der insgesamt 61 Kilometer langen Leitung Ganderkesee – St. Hülfe dar. Allein 48 Kilometer der Leitung werden oberirdisch verlaufen. Für den Übergang zwischen den beiden Formen des Stromtransports werden insgesamt vier Kabelübergangsanlagen gebaut, zwei davon – eben in Havekost und in der Klein Henstedter Heide – auch im Bereich der Gemeinde Ganderkesee. Auch dabei handelt es sich um größere Bauwerke mit etwa 27 Meter hohen Portalen. Über den Bau der 380-kV-Leitung zwischen Ganderkesee und St. Hülfe berichtet die Tennet online auch in einem Blog unter www.tennet.eu.