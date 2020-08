Delmenhorst. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst haben am Dienstag einen vermisste gemeldeten Mann im Bereich Große Brake tot aufgefunden. Laut Polizeibericht waren an der umfangreichen Suchaktion ein Polizeihubschrauber, die Feuerwehr Bremen sowie ein Drohnen-Einsatzteam aus Ganderkesee beteiligt. Der Gesuchte war am Morgen im Bereich Hasbergen als vermisst gemeldet worden. Hinweise auf strafbare Handlungen gibt es nach Mitteilung der Beamten nicht.