Die Projektgruppe zur Mobilität im ländlichen Raum soll sich auch Gedanken darüber machen, wie man den ÖPNV im Landkreis Oldenburg attraktiver gestalten kann. (INGO MöLLERS)

Viel Überzeugungsarbeit musste Landrat Carsten Harings am Dienstag nicht leisten. Einstimmig votierten die Mitglieder des Struktur- und Wirtschaftsausschusses für den von der Verwaltung erarbeiteten Vorschlag einer interkommunalen Projektgruppe zur Förderung der Mobilität im ländlichen Raum. Mit der neuen Arbeitsgruppe greift die Kreisverwaltung einen Antrag der SPD-Fraktion auf. In diesem regten die Sozialdemokraten an, Herausforderungen der im Wandel befindlichen Mobilität gemeinsam mit den kreisangehörigen Gemeinden anzugehen.

Aus Sicht der Kreisverwaltung soll sich die Projektgruppe mit einem ganzen Spektrum an Themen beschäftigen. Erst einmal geht es etwa um den Ausbau des vorhandenen ÖPNV-Angebots bezogen auf Schiene und Straße. Dabei sollen auch Alternativen zum Regionalbus wie etwa Bürgerbus oder Rufbus-Systeme entwickelt werden. Ein weiteres Thema ist die Verbesserung der Bahnhofsumfelder. Dabei ist es auch Ziel, verschiedene Beförderungsformen wie Rad, Bus, Bahn und Auto besser miteinander zu vernetzen. Im Zuge dessen soll auch das Image des öffentlichen Personennahverkehrs aufgewertet werden. Generell stieß das Konzept der Verwaltung fraktionsübergreifend auf positive Resonanz.

„Manche Themen sind eher Aufgabe des ÖPNV und müssen mit dem Zweckverband Bremen-Niedersachsen erörtert werden, andere auf Gemeindeebene, wieder andere sind typische Kreisthemen“, umriss Landrat Carsten Harings die aktuelle Situation. Aufgabe der Arbeitsgruppe sei jetzt, die einzelnen Akteure miteinander zu vernetzen.

Zeitnah soll eine Auftaktsitzung mit Vertretern der Kommunen stattfinden, um noch einmal die Zielsetzung der Projektgruppe abzustimmen. „Ein erster Austausch mit den Bürgermeistern der Kommunen hat bereits gezeigt, dass sie die Idee sehr positiv aufnehmen“, erklärte Harings. Er sei überzeugt, dass man mit diesem Projekt einen guten Weg einschlage und im Laufe der Jahre gute Resultate erzielen könne.

„Best-Practice-Beispiele“ nutzen

„Es gibt Möglichkeiten, Nahverkehr auch für junge Menschen attraktiv zu machen“, nannte SPD-Abgeordnete Hannelore Hunter-Roßmann die eTarif-App des Rhein-Neckar-Verkehrsverbundes als gelungenes Beispiel. Die App mache das Smartphone quasi zum Fahrschein, sei intuitiv zu bedienen und biete bei regelmäßiger Nutzung Vergünstigungen. Im Vergleich dazu seien örtliche Fahrkartenautomaten oftmals bedienerunfreundlich. Generell regte sie an, „Best-Practice-Beispiele“ aus anderen Regionen zu nutzen. Nicht umsetzbar sieht Hunter-Roßmann im ländlichen Raum allerdings den völligen Verzicht auf Autos, wie es etwa in Großstädten in Berlin möglich sei. Dirk Vorlauf verwies auf den „Mobilplus-Rufbus“ des Landkreises Vechta und regte an, dass sich die Bürgermeister das Projekt einmal näher anschauen sollten.

Lobend äußerte sich auch die FDP-Fraktionsvorsitzende Marion Daniel. „Mobilität ist ein Thema, das nicht an Gemeindegrenzen Halt macht, sondern weiter geht“, führte sie aus. Dem schloss sich auch Astrid Grotelüschen (CDU) an: Mobilität im ländlichen Raum sei eine Herausforderung, die man nur im Netzwerk lösen könne.

Eduard Hüsers von den Grünen mahnte dagegen, sich nicht in immer neuen Ideen zu verzetteln, sondern den Fokus eher auf die Umsetzung bestehender Konzepte zu legen. Allein das Klimaschutzkonzept des Landkreises enthalte schon 15 Mobilitätskonzepte, von denen einige an den unterschiedlichsten Hindernissen gescheitert seien. Konkret wünschte sich Hüsers eine Taktverdichtung bei der Zugverbindung Richtung Oldenburg, damit auch Pendler, die früh um sechs Uhr beginnen, den Zug nehmen könnten. Diese Kritik wollte Harings allerdings so nicht stehen lassen: „Gerade in den Randgemeinden Hatten und Wardenburg haben wir eine deutliche Verbesserung der Taktdichte erreicht, die auch gut angenommen wird.“

Auf Nachfrage von Reinhold Schütte (Grüne), wie sich die Politik einbringen könne, sicherte der Landrat zu, dass auch die von der Projektgruppe entwickelten Ideen den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Darüber hinaus bleibe selbstverständlich allen Fraktionen das Recht unbenommen, eigene Anträge einzureichen, die dann in der Projektgruppe erörtert würden. Geplant ist ferner, dass die neue Arbeitsgruppe in regelmäßigen Abständen in den Ausschüssen auf Kreis- und Gemeindeebene über ihre Arbeit berichtet.

Die strategische Koordination der Arbeitsgruppe soll nach Ausführungen Harings künftig Maik Ehlers übernehmen, der als Leiter des Schulamtes in der Kreisverwaltung auch für den Schulbusverkehr zuständig ist. Allerdings sei dies kein offizieller Posten, sondern eher ein „imaginärer Hut“, betonte er.