Oberst der Gilde Wilhelm Meyer, Landrat Carsten Harings, Gerke Stüven, Leiterin des Polizeikommissariats Wildeshausen, Erster Kreisrat Christian Wolf sowie Bürgermeister Jens Kuraschinski (von links) bitten die Bürger, auf größere Bollerwagen- und Fahrradtouren zu verzichten. (Oliver Galeotti/Landkreis Oldenburg)

Aufmarsch auf dem Burgberg, Vereidigung neuer Rekruten, ein neues Schafferpaar und viele Wildeshauser in Gildeuniform – solche Szenen wird es in diesem Jahr in Wildeshausen nicht geben. Angesichts der Corona-Pandemie hat die Wildeshauser Gilde schon vor Wochen sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Für Oberst Wilhelm Meyer war diese Nachricht zwar eine Enttäuschung, jedoch vor dem Hintergrund der Minimierung des Infektionsrisikos mit dem Coronavirus eine vollkommen nachvollziehbare Maßnahme: „Wir als Gilde sollten in dieser Zeit zusammenhalten und uns solidarisch gegenüber unseren Mitmenschen zeigen. Auf Ersatzveranstaltungen in der Öffentlichkeit oder bei Mitgliedern der Gilde zu Hause sollte verzichtet werden“, appelliert Meyer in diesem Zusammenhang an die Vernunft der Gildeanhänger.

Um die Corona-Schutzvorgaben in den kommenden Tagen zu gewährleisten, hat sich die Stadt Wildeshausen mit dem Landkreis Oldenburg und der Polizei Wildeshausen besonders auf das bevorstehende Pfingstwochenende vorbereitet. In enger Zusammenarbeit wurde ein gemeinsames Einsatzkonzept entwickelt, das neben Präsenzstreifen der Einsatzkräfte auch stichprobenartige Kontrollen im Gastronomiebereich vorsieht. „Aufgestockte Kräfte der Polizei Wildeshausen sowie Kontrollteams des Ordnungsamtes werden im Einsatz sein, um die erforderlichen Maßnahmen zum Schutze der Bürger vor möglichen Infektionsgefahren und -quellen zu treffen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass Treffen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei verschiedenen Haushalten untersagt sind. Dazu zählen insbesondere Gruppen wie klassische Bollerwagen- und Fahrradtouren mit dem gesamten Freundeskreis. Weiterhin ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Ausgenommen sind Personen aus dem eigenen oder einem weiteren Haushalt. Für Treffen auf dem Privatgrundstück gelten die Regelungen zum Verhalten in der Öffentlichkeit analog. „Demzufolge ist gegen einen gemütlichen Grillabend zwischen zwei Familien oder zwei befreundeten Paaren nichts einzuwenden“, präzisiert Kreissprecher Oliver Galeotti. Eine Gartenparty oder andere Feierlichkeiten seien jedoch untersagt. „Wenn sich die Bürger über das Pfingstwochenende genauso vorbildlich verhalten wie am vergangenen Himmelfahrtstag, haben wir als Polizei keine Bedenken. Gibt es jedoch Beschwerden und Verstöße gegen die Rechtsverordnung oder stellen wir unangemessenes Verhalten im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum fest, werden wir einschreiten“, kündigt Gerke Stüven, Leiterin des Polizeikommissariates Wildeshausen, an.

Einig sind sich Gerke Stüven, Landrat Carsten Harings, Erster Kreisrat Christian Wolf sowie Bürgermeister Jens Kuraschinski darin, dass die überwiegende Mehrheit der Kreiseinwohner bereits mit einem Höchstmaß an Eigenverantwortung das Kontaktverbot sowie die Hygiene- und Abstandsregelungen umgesetzt haben. Dadurch sei die Zahl der Neuinfektionen trotz der Lockerungen der Niedersächsischen Landesregierung niedrig geblieben.

Angesichts der Vorfälle in Leer und Delmenhorst weisen die Beteiligten nochmal eindringlich darauf hin, dass die Hygienekonzepte in Gastronomiebetrieben zwingend Anwendung finden müssen. Demnach sind Warteschlangen zu vermeiden, Tische in einem Abstand von zwei Metern zueinander anzuordnen, Gäste aus mehr als zwei verschiedenen Haushalten in einem Abstand von 1,5 Metern zueinander zu platzieren und Möglichkeiten zur Händereinigung zu schaffen. Weiterhin müssen die Kontaktdaten der Gäste notiert werden und das Servicepersonal eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. „Die Regelung, dass nur 50 Prozent der Sitzplätze gleichzeitig belegt sein dürfen, wurde aufgehoben“, informiert Galeotti.

„Obwohl die Mehrheit der Gastronomen die Regelungen bereits umsetzt, möchten wir noch einmal jeden Betreiber sensibilisieren und auf die Relevanz der Maßnahmen hinweisen. Durch leichtfertiges Handeln werden nicht nur Gäste gefährdet, sondern auch das Fortbestehen der Lockerungen“, mahnt Carsten Harings. „Zudem werden wir gezielte Kontrollen der Gastronomiebetriebe durchführen und die Einhaltung der bestehenden Regelungen überprüfen. Bei gravierenden Verstößen muss der Betreiber mit einer Geschäftsschließung und hohen Bußgeldern rechnen“, fügt Christian Wolf hinzu.