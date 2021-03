Mit der außergewöhnlichen Musterung ihres Fells ist Muffin eine richtige Schönheit. (Lena Hollmann)

Die liebe und verschmuste Katzendame Muffin sucht ein Zuhause. Da ihre Vorbesitzerin sich nicht mehr um sie kümmern konnte, wurde sie beim Tierschutzhof abgegeben. Die zehn Jahre alte Samtpfote liebt die Gesellschaft von Menschen. Sanft bittet sie ganz unaufdringlich um Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme benötigt sie morgens und abends Medikamente. Dabei ist sie aber kooperativ. Ihre Ernährung sollte an ihre gesundheitlichen Bedürfnisse angepasst werden.

Ob sich die Katze gut mit anderen Artgenossen versteht, weiß man beim Tierschutzhof allerdings noch nicht. Die Mitarbeiter schätzen die rot-schwarz gestromte Katze allerdings eher als Einzelgängerin ein.

Der Name ist leider noch Programm: Muffin leidet an Übergewicht und braucht in ihrem neuen Zuhause viel Freigang. Da sie sehr verspielt ist, könnte gemeinsames Tollen zu ihrem neuen Fitnessplan gehören. Die Katze ist geimpft, gechipt, kastriert und negativ auf Aids und Leukämie getestet. Interessierte können sich telefonisch unter der Rufnummer 04 22 1 / 6 89 01 50 beim Tierschutzverein melden.