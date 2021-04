Matilda Felix hat nach zehn Jahren der Kunstmetropole Berlin den Rücken gekehrt. (INGO MÖLLERS)

Es gibt sicher bessere Zeiten, um die Leitung einer Galerie zu übernehmen. Am 1. April hat Matilda Felix die Leitung im Haus Coburg Delmenhorst übernommen, zwei Tage später beendete die Corona-Notbremse eine kurze Phase, in der die Städtische Galerie nach Terminvereinbarung Besucher einlassen durfte. „Natürlich warten wir sehnsüchtig darauf, wieder öffnen zu dürfen. Aber das liegt nicht in meiner Hand“, sagte Felix während ihrer offiziellen Vorstellung im Rathaus. Die 47-Jährige machte deutlich, dass für sie am 1. April auch ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat. Nach zehn Jahren als Kuratorin in der Kunstmetropole Berlin ist sie mit ihrem Sohn nun in ein Reihenhaus auf dem Nordwolle-Gelände gezogen. „Die Architektur hat mich sofort fasziniert. Deshalb war ich froh, dort etwas zu finden“, erzählte sie.

Die promovierte Kunsthistorikerin hat in Berlin zuletzt für die Nationalgalerie und als Beraterin der Sammlung Marx gearbeitet. Der in Delmenhorst für Kultur zuständige Erste Stadtrat Markus Pragal sprach von einer „hochkarätigen Neubesetzung“. Felix sei eine versierte, erfahrene und engagierte neue Leiterin. „Es spricht auch für Delmenhorst und den guten Ruf der Galerie, wenn jemand aus einer Stadt wie Berlin den Schritt hierher macht“, betonte er.

„Berlin ist definitiv eine Kulturhauptstadt. Manchmal produziert sie aber auch vielleicht zu viel Kunst“, erklärte Felix. Zwar entstünden so viele kreative Perspektiven, gleichzeitig sei die Arbeit aber auch immer ein Kampf um Sichtbarkeit gewesen. In Delmenhorst leitet sie nun eine Galerie, die sich für die Stadt gleichzeitig auch zu einer Institution für Kunst entwickelt hat. „Das ist ein besonderer Reiz. Hier kann ich mit dem Programm zeigen, wofür das Haus steht“, führte Felix aus.

Bei den Ausstellungen möchte sie einerseits wie ihre Vorgängerin Annett Reckert junge, zeitgenössische Kunst präsentieren. In einem steten Wechsel sollen den Besuchern aber auch Stücke aus der eigenen Sammlung gezeigt werden. „Da hat Barbara Alms in ihrer Zeit als Leiterin viel geleistet“, schwärmte Felix. Schon im Herbst sieht sie die Möglichkeit, dafür eine besondere Ausstellung zu eröffnen. In diesem Fall hat Corona ausnahmsweise eine gute Seite. Denn die Lücke im Kalender entstand durch eine pandemiebedingte Absage.