Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn sind am Mittwochnachmittag an der Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst Zeugen eines Verkehrsunfalls geworden. Nach Angaben der Polizei beschädigte der Fahrer eines Sattelzugs beim Abbiegen von der Autobahn 28 auf die Wildeshauser Landstraße ein Verkehrszeichen, welches gänzlich abknickte. Insgesamt wurde ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht.

Die Beamten nahmen im Anschluss den Unfall auf und kontrollierten den Fahrer. Dabei stellten sie fest, dass der 52-jährige Mann aus der Ukraine innerdeutsche Speditionsfahrten durchführt. Neben einer litauischen Aufenthaltserlaubnis zu touristischen Zwecken konnte er allerdings keine gesonderte Erlaubnis der Ausländerbehörde vorweisen. Durch die illegale Beschäftigung hielt er sich somit unerlaubt im Bundesgebiet auf, sodass nach Rücksprache mit dem zustündigen Ausländeramt aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet wurden. Anschließend leiteten sie ein Verfahren gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein.