Skurriler Fall am Amtsgericht Wildeshausen: Eine Schreckschusswaffe mit verlängertem Lauf, angeklebtem Laserpointer und einer PET-Flasche als Schalldämpfer liegt auf der Bank der Staatsanwaltschaft. Diese wurde bei einer Hausdurchsuchung in Wildeshausen am 28. Februar 2019 sichergestellt. Der Angeklagte ist ein 41-jähriger Oldenburger, der vorbestraft ist: wegen Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Doping im Sport. Seine Bewährungsstrafe ist erst im vergangenen Sommer abgelaufen.

Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen. Streitpunkt der Verhandlung: der Laserpointer. „Die Anbringung des Laserpointers ist laut Waffengesetz verboten. Sowohl die Anbringung einer PET-Flasche mit Heißkleber als auch der verlängerte Lauf sind in diesem Fall jedoch in Ordnung“, sagt ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts, der ein Gutachten erstellte. Die Anbringung eines Laserpointers diene zur Markierung eines Ziels. Diese Art der Markierung gebe es in Deutschland nur beim SEK, MEK oder bei der Bundeswehr.

„Zwar ist es eine martialisch anmutende Waffe, aber der Laserpointer ist lediglich mit einem Klebeband befestigt. Deshalb fordere ich einen Freispruch“, plädierte der Verteidiger. Ganz anderer Meinung war hingegen die Staatsanwältin. Denn für sie ist klar: „Es handelt sich um eine unzulässige Schusswaffe.“ Die Richterin verurteilte den 41-Jährigen zu einer Geldstrafe von 80 Tagen zu je 15 Euro: „Es ist irrelevant, wie der Laserpointer befestigt ist. Es handelt sich um ein Verstoß gegen das Waffengesetz.“