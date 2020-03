Die Städtische Galerie Delmenhorst im Haus Coburg ist am Montagabend von einem Einbrecher heimgesucht worden. (INGO MÖLLERS)

Ein Einbrecher hat versucht, Montagnacht in die Städtische Galerie Delmenhorst einzusteigen. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Polizei den Einbruch jedoch noch rechtzeitig verhindern. Nun fahndet sie nach dem Täter.

Es war gegen 23.30 Uhr am Montag, als der Unbekannte mit einem Werkzeug eine Fensterscheibe zur Kunstgalerie an der Fischstraße einschlug, um sich so Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Allerdings hatte er wohl nicht damit gerechnet, dass unmittelbar danach Kräfte der Polizei am Einsatzort eintrafen und den Mann bei der Tatausführung überraschten. So konnte Schlimmeres verhindert werden, der entstandene Schaden am Haus Coburg beläuft sich lediglich auf rund 200 Euro.

Der Einbrecher ergriff daraufhin unmittelbar die Flucht. Er sprang in die angrenzende Delme und lief dann weiter in Richtung Haus-Coburg-Weg. „Im Rahmen umfassender Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter jedoch nicht mehr angetroffen werden“, heißt es seitens der Polizei, die nun nach dem Mann fahndet.

Der Täter soll etwa 20 bis 35 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß und sehr schlank gewesen sein. Er hatte dunkle, längere gelockte Haare und ein südländisch/asiatisch/philippinisches Erscheinungsbild. Der Mann trug beim Einbruch eine graue Kapuzenjacke, Mund und Nase waren mit einem Schal oder Tuch bedeckt, dessen Farbe unbekannt ist.

Personen, die einen Mann dieser Beschreibung kennen oder einen durchnässten Mann dieser Beschreibung im Tatzeitraum in Tatortnähe gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.