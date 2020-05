Die Polizei konnte den Mann in der Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen. (Björn Hake)

Mit einem Messer hat ein Mann bereits am Freitag im Neuen Deichhorst eine 84 Jahre alte Frau bedroht und forderte sie auf, ihm ihren Rucksack zu geben. Das Ganze spielte sich gegen 10 Uhr vor dem Fahrradständer der „Kik“-Filiale ab. Die Polizei konnte den Mann auch fassen, er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Aber nun werden Zeugen gesucht.

Dass die räuberische Erpressung, wie Juristen es nennen, scheiterte, lag vor allem auch daran, dass die 84-Jährige laut zu schreien begann und den Täter damit in die Flucht schlug. Die Frau blieb bei der Attacke unverletzt. Der vermeintliche Räuber entfernte sich in Richtung der „Tedi“-Filiale, heißt es weiter in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch vom Montag. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts, vor dem der Raubversuch stattfand, wurde durch das Schreien auf das Geschehen aufmerksam, kam der 84-Jährigen zu Hilfe und verständigte die Polizei.

Die zum Tatort gerufenen Polizisten konnten den Mann tatsächlich noch auf dem Areal finden und ihn vorläufig festnehmen. Es handelte sich um einen 60-Jährigen. Als sie ihn durchsuchten, fanden sie ein Brot- und ein Einhandmesser. Zudem drängte sich ein Atemalkoholtest auf, der 1,77 Promille anzeigte, weswegen auch noch die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Die Messer wurden beschlagnahmt.

Am Sonnabend wurde der Beschuldigte dann einem Haftrichter des Amtsgerichts Oldenburg vorgeführt, der die Untersuchungshaft des Mannes anordnete. Anschließend brachten ihn Beamte der Polizei Delmenhorst in eine Justizvollzugsanstalt, in der er nun voraussichtlich bis zur Hauptverhandlung untergebracht ist. Die Polizei Delmenhorst sucht dringend Zeugen des Vorfalls, die sich unter der Nummer 0 42 21 / 1 55 91 15 melden können.