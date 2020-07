Auf der Fridtjof-Nansen-Straße kam es am 10. Juni zu einer Messerattacke. Nun wurde der Tatverdächtige verhaftet. (Ingo Möllers)

Nach der Messerattacke am 10. Juni auf einen 37 Jahre alten Delmenhorster auf der Fridtjof-Nansen-Straße in Delmenhorst, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen verhaftet. Die Beweise gegen den 20-jährigen Bremer, der zuvor mit dem Delmenhorster gestritten hatte, haben sich so erhärtet, dass das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft für den Verdächtigen anordnete. Am Sonntag wurde er dann von Beamten der Polizei Delmenhorst verhaftet, in Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt und noch am gleichen Tag dann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Am späten Abend des 10. Juni war es zu der Tat gekommen. Die beiden Männer waren in der Wohnung des Opfers in Streit geraten, schließlich verließen sie das Haus und gingen auf die Straße. „Vor einem Mehrfamilienhaus stach der 20-Jährige unvermittelt mit einem Messer in den Oberkörper des 37-Jährigen“, hieß es seinerzeit im Polizeibericht. Das Opfer fing an zu schreien, machte auf seine Verletzung und den Täter aufmerksam. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er wegen der Schwere seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Mittlerweile sind sich die Ermittler aber sicher: Der 20-Jährige wollte den anderen Mann töten. Deswegen wurde er nun festgenommen.

Die Polizei berichtet zudem, dass gegen den Tatverdächtigen nicht nur wegen versuchten Totschlags, sondern auch – was aktuell aber wahrscheinlich seine geringere Sorge ist – wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Was die Hintergründe des Streits und schließlich der Tat waren, teilte die Polizei nicht mit. Aber schon bei ihrer Erstmeldung hielt sich mit weiterführenden Informationen „aus ermittlungstaktischen Gründen“ zurück.