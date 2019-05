Stefanie Golisch und Jan-Hendrik Ehlers gestalteten den Abend mit Musik, aber auch mit Erzählungen über Hermann Allmers. (Janina Rahn)

Ob die Anwohner des Hermann-Allmers-Weges wohl wissen, was für eine interessante Persönlichkeit der Mann war, der ihrer Straße den Namen gab? Er, der von 1821 bis 1902 lebte, war Dichter und Denker, Musiker, Komponist, Maler, Politiker zeitlebens auch Landwirt und noch viel mehr. Das alles konnte man am Dienstagabend in einer musikalisch-literarischen Soirée in der Turbinenhalle auf der Nordwolle erfahren, die Sängerin Stefanie Golisch sowie Pianist und Hermann-Allmers-Forscher Jan-Hendrik Ehlers gestalteten. Eingeladen dazu hatte der Heimatverein, dessen Vorsitzender Friedrich Hübner ein „volles Haus“ begrüßen konnte.

Der Abend wurde eine lebendige, kurzweilige Mischung aus Musik (Liedern auf Gedichte von Allmers) und im unangestrengten Erzählton vorgetragenen, inhaltsreichen Plaudereien über Leben und Schaffen des norddeutschen „Marschendichters“, nach dem in Delmenhorst nicht nur eine Straße, sondern auch eine Schule benannt ist. Mit der Musik sprangen Golisch und Ehlers gleich mitten ins blühende Leben: „Sieh, der Frühling kehret wieder, grün ist Wiese, Flur und Hain“ dichtete Allmers und ein Theodor Hentschel hat dazu die jubelnde Musik geschrieben, die Sängerin und Pianist mit musikalischem Überschwang sangen und spielten.

Allmers' Weg ins Leben war, wie Ehlers erzählte, nicht so „blühend“. Bei seiner Geburt im niedersächsischen Rechtenfleth an der Weser bei Cuxhaven sei er kaum lebensfähig gewesen, hatte eine Kiefer-Gaumenspalte, vulgo Hasenscharte, deren Operation er später, nach eigenen Worten „fast lachend“ über sich ergehen ließ, wobei Jan-Hendrik Ehlers anmerkte, dass das damals ohne Betäubung vor sich ging. Er beschrieb den jungen Allmers, der 1837 nach Bremen ging, um sich in privaten Studien, wohl auch autodidaktisch weiterzubilden, als einen, bei dem sich das „Lernen“ mit „Fernweh“ verband. Allmers war sein Leben lang stolz darauf, Friese zu sein, behielt seine Landwirtschaft in Rechtenfleth ein Leben lang als Lebensmittelpunkt, von dem aus er sein Fernweh mit vielen Reisen stillte. Als Dichter verwandelte er seine Reiseeindrücke in Poesie und seine Romreise schlug sich im Gedichtband „Römische Schlendertage“ nieder, die zum meistverkauften deutschsprachigen Italienbuch nach Goethes „Italienreise“ wurde. Auch als Musiker war er weitgehend Autodidakt, klagte, dass er nur schlecht Noten lesen könne, soll aber ein durchaus fähiger Klavierspieler gewesen sein.

Seine Gedichte hatten für die Komponisten der Zeit eine große Anziehungskraft. Von den 110 Vertonungen, die es, verteilt auf die Archive der Welt, geben soll, hat Ehlers 80 schon zur Verfügung. Zu den Komponisten gehören so namhafte wie Johannes Brahms, Max Reger oder, aus dem 20. Jahrhundert, der Amerikaner Charles Ives. Ja, Hermann Allmers Gedichte wurden in aller Welt gelesen. Die meisten seiner Komponisten indes sind heute gänzlich unbekannt. Das Delmenhorster Publikum kann sich glücklich schätzen, nach diesem Abend zu einem „kleinen Kreis von Eingeweihten“ zu gehören, die Lieder von Komponisten (Kleinmeistern, Amateuren) wie Justus Piepenbrink, Carl Poetsch, Hermann Spielter, Eduard Nössler oder auch von Allmers selbst hören durften.

Diese sogenannten Kleinmeister erwiesen sich als überaus überzeugende Komponisten. Das zeigte sich schön am praktischen Beispiel der „Feldeinsamkeit“, die zu Brahms berühmtesten Liedern gehörte und hier neben die Vertonungen von H. Wittenberg und G. Focken gestellt wurde. Das Publikum sollte entscheiden, welches Lied ihm am besten gefiele. Wittenberg lässt den Text bruchlos mit der melodischen Linie verschmelzen. Fockens „Feldeinsamkeit“ gefällt durch seine Eleganz und den üppigen Klaviersatz. Beide Lieder wurden auch durch ihre Interpreten, durch liebevolle, ausdrucksstarke Gestaltung zu beeindruckender Liedkunst erhoben. Das Brahmslied ist von sprödem Charakter, betont den Gedanken der Einsamkeit und wurde von Golisch mit tiefem Ernst auf seinen dunklen Klangzauber hin ausgehorcht, wurde auch vom Pianisten in seiner geheimnisvollen Widerständigkeit des Klaviersatzes gestaltet. Dem Publikum gefiel das Focken-Lied am Besten, Brahms kam auf Platz zwei. Allmers selbst mochte Brahms Lied nicht, wie Ehlers berichtete. In einem Brief an den Bremer Verleger Praeger & Meier lobte er Fockens Vertonung, hielt Brahms Melodie für „künstlich“.

Zu den so vielen unbekannten Komponisten erfuhr man Wissenswertes und wurde von ihrem Können durch Golischs und Ehlers liebevoll gestalteten Interpretationen überzeugt. Da gab es zum Beispiel Hermann Allmers Vertonung eines Eichendorff-Gedichts. „Wunderbares Schweigen“ wurde in Golischs Darstellung zu einer eindringlichen Musik der Stille. Eduard Nösslers „Zigeunerlied“ war von geheimnisvoll-gezügelter Unbändigkeit, der „Schäfertanz“ aus dem „Osterspaziergang“ in Goethes „Faust“ eine sängerisch-körperhaft gestaltete wilde Tanzszene mit durchaus auch erotischen Zügen. Dies von Allmers komponierte Lied hat Ehlers übrigens aus bruchstückhaften Skizzen rekonstruiert.

Langer Applaus und Max Zoders „Ave Maria im Gebirge“ als Abendlied: Noch einmal sängerisch farbenreicher und hochgespannter Ausdruck von Natur, Stille und Schweigen.