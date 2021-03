Vertreter der Gemeinschaft Klimaschutz Ganderkesee überreichen eine Petition gegen den Klimawandel an Ganderkesees Bürgermeisterin Alice Gerken. (Gemeinschaft Klimaschutz Ganderkesee)

Im Rahmen der bundesweiten Proteste gegen den Klimawandel am vergangenen Freitag hatte die Gemeinschaft Klimaschutz Ganderkesee (GKG) vor Ort eine „Kreideaktion“ geplant, wurde dabei aber von der Verwaltung ausgebremst.

Wie Hanns-Peter Iber von der GKG berichtet, sei es der Plan gewesen, an verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet mittels einer Schablone und wasserlöslicher Kreide klimamahnende Aufrufe im DinA-3-Format auf die Straßen zu sprühen. Zur Anwendung kommen sollten ausschließlich gesetzeskonforme, nicht beleidigende oder rassistische Klimamahnungen.

Konkret wollten die Klimaschützer vor dem Rathaus, vor dem Zugang zum Marktplatz, auf den Gehwegen vor Kindergärten, auf dem Fußweg vor Aldi und Inkoop, im Wartebereich der Fußgängerampel vor Famila sowie in Tempo-30-Zonen innerhalb von Wohngebieten tätig werden. Die Initiatoren hatten zusätzlich versichert, mit Abstand und Mund-/Nasenbedeckung zu arbeiten.

Iber erhielt dann eine telefonische Mitteilung aus dem Ordnungsamt, dass die Kreideaktion aus Sicht der Verwaltung nicht genehmigungsfähig sei. Begründung: Es handele sich um eine Sondernutzung der Verkehrsflächen und würde den Fußgänger- und Fahrradverkehr stören und gefährden. Später meldete sich die Verwaltung noch einmal bei der GKG und präzisierte, dass die Ablehnung nichts mit den Inhalten der Aktion zu tun hätte, sondern weil man befürchte, mit einer Genehmigung einen Präzedenzfall zu schaffen.

Dennoch blickt die GKG zufrieden auf den Weltklimatag am Freitag: So haben die Aktiven am Freitag gleichlautende Petitionen an sämtliche Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen, an Landrat Carsten Harings sowie an Axel Jahnz, Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst übergeben (wir berichteten). Und auch Ganderkesees Büergermeisterin Alice Gerken nahm in diesem Zusammenhang das entsprechende Schriftstück vor dem Rathaus entgegen.