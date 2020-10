Die Frage, wie viele dieser Tests auf das Coronavirus positiv ausfallen, beschäftigt in den Gesundheitsämtern gerade sehr viele Mitarbeiter. (Sven Hoppe)

In der Corona-Krise ist eine Debatte ohne Bezug auf die Infektionszahlen inzwischen undenkbar. Ein Wert ist dabei besonders wichtig, hat er sich doch zum entscheidenden Gradmesser für die Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus entwickelt: die auf 100.000 Menschen berechnete Sieben-Tage-Inzidenz. Auch der DELMENHORSTER KURIER gibt diesen Wert täglich für die beiden Kommunen des Verbreitungsgebiets an (siehe Info-Kasten).

Am 19. Oktober überschritt die Inzidenz an der Delme erstmals die Schwelle von 200. In bundesweiten Vergleichslisten belegt die Stadt seitdem immer wieder einen der oberen Plätze. Besonders groß war das Aufsehen am Sonntag. Das Landesgesundheitsamt in Hannover meldete für Delmenhorst eine Inzidenz von 314,6. Die entsprechende Meldung der Deutschen Presseagentur griffen auch schnell Radiosender auf, die Zahl war schnell in aller Munde. Doch die am Sonntagmittag von der Stadtverwaltung errechnete Inzidenz lag bei lediglich 218,3. Wie konnte es zu einem so gravierenden Unterschied kommen?

Mehr zum Thema Plötzlich Risikogebiet Eindrücke aus dem Corona-Hotspot Delmenhorst In Delmenhorst ist der Sieben-Tage-Wert höher als in vielen Großstädten. Dabei ist die Stadt nicht ... mehr »

„Das ist durch dem normalen Meldeverzug zwischen dem Gesundheitsamt vor Ort und dem Landesgesundheitsamt in Hannover zu erklären“, sagt Mike Wonsikiewicz, Sprecher des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (LGA). Das LGA arbeite mit dem gleichen Programm wie die Kollegen der örtlichen Gesundheitsämter. „Jeden Morgen um neun Uhr rufen wir die bis dahin in die Maske eingetragenen Fälle ab und veröffentlichen diese Zahl“, erklärt Wonsikiewicz.

Bei den angegebenen Neuinfektionen pro Tag handelt es sich beim LGA also immer um registrierte Fälle im Zeitraum zwischen 9.01 Uhr des Vortags und 8.59 Uhr des aktuellen Tages. Auch die Stadtverwaltung Delmenhorst veröffentlicht die Zahlen für ein Zeitfenster von 24 Stunden. Allerdings gibt es die neuen Zahlen nicht morgens, sondern meist am Nachmittag. Deshalb sind die Corona-Zahlen des hiesigen Gesundheitsamts (GA) am Folgetag auch nicht eins-zu-eins auf der Website des LGA zu finden.

Mehr zum Thema Das Virus und die Armut Verschärft Corona die soziale Ungleichheit in Delmenhorst? Corona gilt als Brennglas für soziale Ungleichheiten – die Pandemie trifft arme Menschen mit ... mehr »

Die Auswirkungen der auseinanderklaffenden Angaben vom Sonntag bekam Timo Frers, Pressesprecher der Stadt Delmenhorst zu spüren. „Es ist definitiv so, dass der am Sonntag vom Land verkündete Wert für viel Aufsehen und auch Verwirrung gesorgt hat“, sagt er. Letztlich könne sich der Krisenstab im Rathaus aber nicht täglich damit beschäftigen, die verschiedenen Zahlen in Beziehung zueinander zu bringen und verständlich zu erklären. „Ich kann nur dafür plädieren, sich auf unserer Website delmenhorst.de über die Entwicklung der Corona-Zahlen zu informieren. Das ist jeden Tag der aktuellste Stand.“

Der Landkreis Oldenburg hat sich in der Krisenkommunikation für einen anderen Weg entschieden. „Ab sofort kommuniziert der Landkreis Oldenburg nur noch den vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung täglich veröffentlichten Inzidenzwert“, teilte Sprecher Oliver Galeotti am Montag mit. Auf die Veröffentlichung eines eigenen Werts verzichte man nun. Hintergrund ist auch, dass bei möglichen neuen Verordnungen die Inzidenz des LGA maßgebend ist. „Diese Entscheidung des Landkreises Oldenburg erachte ich als sinnvoll. So lassen sich Irritationen vermeiden“, meint LGA-Sprecher Wonsikiewicz. Der DELMENHORSTER KURIER wird – wann immer dies möglich ist – die von den Kommunen veröffentlichten Corona-Zahlen für die Berichterstattung nutzen, weil es sich dabei um die aktuellste Quelle handelt.