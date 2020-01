Zum Klimaschutz kann jeder Einzelne etwas beitragen. Auch im Landkreis Oldenburg reichen die Vorsätze von Reduzierung des Autofahrens über den regionalen Einkauf bis zur Vermeidung von Plastikverpackungen. (Christian Ohde/actionpress)

Gesünder ernähren, ein paar Kilos abspecken oder mit dem Rauchen aufhören – drei Viertel der Deutschen fassen zum Jahreswechsel regelmäßig gute Vorsätze. Welche Themen 2020 dominieren, hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa auch dieses Mal wieder in einer repräsentativen Umfrage ermittelt. Erstmals unter den Antwortmöglichkeiten fand sich auch der Umweltschutz. Der Vorsatz, sich „klimafreundlicher zu verhalten“, landete dann auch gleich unter den Top drei der meistgenannten Antworten, neben „Stress vermeiden oder abbauen“ und „Mehr Zeit für Familie und Freunde“ (alle 64 Prozent). Dieses Ergebnis haben wir zum Anlass genommen, auch einmal bei bekannten Menschen im Landkreis Oldenburg nachzufragen, ob sie sich 2020 etwas für den Klimaschutz vorgenommen haben und was sie konkret dafür tun wollen.

Wolf E. Schultz, Künstler in Hude: „Seit 2010 habe ich keine Flugreise mehr gemacht. Statt 20 000 Kilometer im Jahr reduzierte ich das Autofahren in den letzten vier Jahren um die Hälfte. Dass man Wissenschaftler ausbildet und ihnen anschließend nicht glaubt, dass wir unseren Klimawandel beschleunigen, zeigt unseren Realitätsverlust. Wenn wir seit 1970 den Club of Rome mit seinen Erkenntnissen über die Grenzen des Wachstums verdrängen, dann gibt es keine Strafe von der Natur, sondern Konsequenzen. Die sind nicht verhandelbar. 50 Jahre haben wir gehofft und geistig getrödelt, dass schon alles gut werde, den Menschen wird schon noch was einfallen. Das hätte in den letzten 50 Jahren geschehen sollen! Leider leben wir nicht in einer Demokratie, sondern in einer Lobbykratie. Da geht es nicht um das Wohl der Menschheit, sondern um den Profit einer Minderheit. Wir erziehen unsere Kinder so, dass sie auf diese Wirtschaftsschulen gehen wollen, weil sie dann gelobt werden. Ehrgeiz wird belohnt und Profit als das goldene Kalb bewundert. Genau genommen zeigt sich hier die hoffnungslose Verkorkstheit unserer Zivilisation. Der Mensch ist mit freiem Willen ausgestattet und hat die volle Verantwortung für das, was er tut! Wasser als das wichtigste Lebensmittel wird durch Chemikalien, Medikamente, Plastik, Quecksilber und weitere Stoffe vergällt. Vor Jahrhunderten wurden die Brunnenvergifter gevierteilt, heute werden die Brunnenvergifter subventioniert. Das zeigt das Ausmaß der Verrücktheit unserer Zivilisation.“

Marina Becker-Kückens, Leiterin des Regionalen Umweltzentrums Hollen: „Ich denke, rein berufsbedingt verhalte ich mich bereits schon sehr klimafreundlich. Aber es geht natürlich noch mehr: Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, häufiger mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Mein Dienstweg beträgt hin und zurück 40 Kilometer. Einmal in der Woche bin ich bisher bereits mit meinem E-Bike den langen Weg gefahren. Aber in der kalten Jahreszeit, ab November bis Ostern, hatte ich die verzärtelte Angewohnheit, lieber mit dem Auto zu fahren. Das möchte ich ändern. So kalt ist es ja nicht mehr – so dass ich auch keine Ausrede mehr habe und gut mindestens einmal oder auch mehrmals in der Woche mit dem Fahrrad, auch in der kalten Jahreszeit, zur Arbeit fahren möchte. Somit leiste ich nicht nur einen Beitrag für den Klimaschutz, sondern auch für meine Fitness.“

Carsten Harings, Landrat: „Grundsätzlich halte ich nichts von Neujahrsvorsätzen. Notwendigkeiten und Herausforderungen ergeben sich das ganze Jahr über. Denen muss man sich stellen, gleich und nicht erst zum nächsten Stichtag. Demzufolge versuchen meine Frau und ich bereits seit Langem, unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, denn es ist ja auch kein neues Thema. Besonders effizient finde ich den Ansatz, Energieverbräuche zu senken. Strom etwa, den ich nicht verbrauche, muss gar nicht erst produziert werden. Recht markant – aber auch nicht zum Nullpreis zu haben – war für mich in diesem Kontext in den letzten Jahren der Austausch sämtlicher Fenster und auch Türen in unserem Haus mit deutlich höheren Dämmwerten, die Anschaffung einer neuen und modernen Heizung oder auch der bewusste Kauf energiesparender Elektrogroßgeräte. Auch Lampen haben wir auf LED umgestellt. Die Verbrauchsabrechnungen zeigen, dass dies richtig war. Strom- und Gasverbrauch sind deutlich zurückgegangen.

Aber auch im Alltag versuchen wir, dem Klimaschutzgedanken Rechnung zu tragen. „Zimmer raus – Licht aus“ etwa ist ein konsequentes Verhaltensmuster. Ständiger Stand-by-Betrieb bei Fernseher usw. kommt bei uns auch nicht in Frage. Die Brötchen am Wochenende hole ich selbstverständlich – na ja, wenn ich mich dann umschaue, ist es anscheinend doch keine Selbstverständlichkeit – mit dem Fahrrad. Genauso meine Wege zum Friseur oder zur Sparkasse. Beim Einkauf nutzen wir eigene Behältnisse, um Plastikmüll zu vermeiden. Das sind so viele, dass es im Kofferraum schon mitunter unübersichtlich wird und ich hierüber meine Späße mache. Wir kaufen dabei durchaus gerne auch beim Direktvermarkter, regional. Da wissen wir, wo die Ware herkommt, wie sie produziert wird. Eben nicht über Importe, sondern von unseren heimischen Landwirten. Hierfür sind wir auch bereit, etwas mehr auszugeben. Ach ja, und ich gehöre (noch) zu denen, die ihr Laub wegharken und nicht wegpusten.“

Rieke Meiners, Betreiberin des Campingplatzes am Falkensteinsee: „Ich komme aus der Generation beziehungsweise aus einer Familie, in der Wegwerfen ein Problem ist – egal, ob es sich dabei um Kleidung, Möbel oder elektronische Artikel handelt. Da stellt sich immer die Frage: Brauchen wir wirklich etwas Neues? Der neue Kühlschrank verbraucht vielleicht weniger Strom, aber es hat auch sehr viel Energie (Rohstoffe, Manpower) gekostet, um ihn herzustellen. Die gleiche Frage stellt sich auch beim Autokauf. Hier führen die Skandale in der Autoindustrie allerdings zur totalen Verwirrung. Schade finde ich, dass die Elektroautos noch nicht so weit sind. Denn wäre die Geräusch- und Geruchbelastung vor Ort schon mal weg. Allerdings verbrauchen auch diese Strom – ist vielleicht zu kurz gedacht. 2020 will ich bewusst mit den Dingen umgehen. Stichworte sind für mich Vermeidung und Erhaltung. Ein Hurra auf alle, die noch alte Dinge reparieren können und es teilweise für die Allgemeinheit anbieten!“

Holger Lebedinzew, Bürgermeister der Gemeinde Hude: „Das Thema Klimaschutz beschäftigt meine Frau und mich regelmäßig. Wir haben schon in den letzten Jahren begonnen, deutlich mehr auf die Nutzung des Autos zu verzichten, selbst nach Oldenburg fahren wir jetzt öfter einmal von Hude aus mit dem Fahrrad – hin und zurück 50 Kilometer (kein E-Bike). Für weitere Fahrten wie etwa nach Hannover oder Hamburg nehmen wir auch gerne einmal die Bahn, die Verbindungen von Hude aus sind da ja sehr gut. Wenn ich das Auto nutze, dann mit spritsparender Geschwindigkeit (Tempolimit wäre für mich wünschenswert). Was mich bislang überhaupt nicht überzeugt, ist das E-Auto. Leider habe ich noch kein überzeugendes Entsorgungskonzept für die Batterien gesehen, und die Lithiumproduktion (in Bolivien) geht gar nicht. Beim Kauf von Lebensmitteln versuchen wir möglichst regionale Produkte einzukaufen, das spart klimaschädliche Transporte, bei Verpackungen vermeiden wir Plastik so gut es eben geht. Die bisher einzige Kreuzfahrt, die wir 2015 gemacht haben, wird vermutlich bis auf Weiteres die einzige bleiben, mein letzter Flug ist schon sehr lange her, kurzum: Ja wir schauen deutlich mehr, welche Handlung welche ökologische Folge haben kann. Und das ist auch vielleicht der wichtigste Beitrag: Wir müssen deutlich machen, dass es hier nicht um ein temporäres Thema geht, das in kurzer Zeit wieder aus den Schlagzeilen verschwunden ist.“

Helga Bürster, Autorin in Dötlingen: „Vorgenommen habe ich mir nichts, ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe: Bei jedem Kauf frage ich mich, ob ich den Plunder wirklich brauche. Die Fleischtheke umkreise ich weiträumig. Meistens. Ich fliege schon lange nicht mehr in Urlaub, das machen ja alle, und auf Bahnfahrten lerne ich nette Leute kennen, wenn ich mal wieder in Kassel oder Stralsund gestrandet bin. Was ich selber machen kann, mache ich selber - etwa Waschmittel und Socken. Die werden dann auch von mir gestopft. Ist wie Meditation.“

Horst Strömer, stellvertretender Vorsitzender des Kulturkreises Wildeshausen: „Die von mir gefassten Vorsätze bewegen mich im Grunde alle schon seit Jahren. Ohnmächtig und inkonsequent wie ich mich einschätze, haben sie wenig bewirkt. Was kann ich als Individuum 2020 bewirken? Mein Gewissen beruhigen – vielleicht. Fahrrad statt Auto, auf den Flieger verzichten – sicherlich. Müll vermeiden, zumindest trennen – na klar. Energie in der Steckdose lassen – auch das. Mein Einkaufsverhalten noch bewusster regeln – stimmt ebenso. Und: Wer zum Jahreswechsel tagelang durchknallt, ist selbst durchgeknallt. Was wir allerdings darüber hinaus benötigen, ist eine Gemeinschaft von Millionen verantwortlich denkender und handelnder Menschen, die kompetent beraten und ausgebildet werden, die wissen, dass Nachhaltigkeit eine ökologische, eine ökonomische und eine soziale (sowie eine politische) Dimension hat, und dabei auch noch engagiert verhindern können, dass Konzerne und Konsumenten diese Nachhaltigkeit scheinheilig mit Füßen treten. Andere, nämlich ökologische Fußabdrücke würde ich 2020 gern hinterlassen.“

Karin Köpke, stellvertretende Leiterin der VHS Wildeshausen: „Für 2020 habe ich persönlich keine besonderen Vorsätze gefasst. Unabhängig vom Jahreswechsel versuche ich aber natürlich darauf zu achten, mich möglichst klimaschützend zu verhalten. Wichtig ist mir, möglichst regionale Produkte zu kaufen, um lange Transportwege zu vermeiden. Ich verzichte dann etwa auf den Kauf von Äpfeln, wenn im Laden nur Ware aus dem Ausland liegt. Sehr positiv finde ich, dass es immer mehr unverpacktes Obst und Gemüse gibt und man eigene Beutel dafür mehrfach verwenden kann. Getränke kaufen wir – bis auf wenige Ausnahmen – in Mehrwegglasflaschen.“