Heidi Klingberg und ihre Kollegen änderten eine Woche lang die Preisschilder im Edeka-Center in Wildeshausen. (Martin Siemer)

Seit gut einem Monat ist sie in Kraft, die zeitlich befristete Mehrwertsteuerabsenkung. Im Juni hatte die Bundesregierung diese Maßnahme im Rahmen des Konjunkturpaketes zur Bewältigung der Corona-Krise auf den Weg gebracht. Bundestag und Bundesrat stimmten am 29. Juni zu. Wenig Zeit für Einzelhandel und Gastronomie, die neue Regelung bis zum 1. Juli umzusetzen.

Für Oliver Einemann, Inhaber des Edeka-Centers am Wildeshauser Westring, eine große Herausforderung. „Wir haben eine Woche mit den Mitarbeitern die Preisschilder an den Regalen ausgetauscht. Wir haben am Sonntag angefangen und waren am Freitag fertig“, erzählt Einemann. Die reduzierten Mehrwertsteuersätze merken seine Kunden aber kaum. Meist handelt es sich nur um Centbeträge, um die der Wocheneinkauf günstiger wird. „Wir machen auch nicht mehr Umsatz, eher weniger“, stellt Einemann fest. Allerdings sei der durchschnittliche Umsatz pro Bon gestiegen. Die Menschen kaufen nicht mehr so häufig ein, dafür mehr. „Ich glaube auch, dass sich die Mehrwertsteuerreduzierung eher bei großen Dingen bemerkbar macht.“ Einemann denkt dabei an Fernseher oder an neue Autos.

Für den Geschäftsmann und sein Team war die Mehrwertsteuer eine zusätzliche Herausforderung in der Corona-Krise. Besonders zu Beginn sei die Belastung der Mitarbeiter sehr hoch gewesen, vor allem auch die psychische. Und auch Einemann selbst spürt die vergangenen Wochen. „Ich bin urlaubsreif.“

Für Anne und Thomas Rosik bedeutete die Änderung der Mehrwertsteuer ebenfalls reichlich Arbeit. Das Paar betreibt den Kleinen Weinladen in Harpstedt. „Wir haben alle Preise angepasst und dabei dann auch gleich alle Preisschilder neu etikettiert“, erzählt Anne Rosik. Auch die elektronische Kasse musste neu programmiert werden, damit die richtigen Mehrwertsteuersätze berechnet werden. Das sei insgesamt schon ein Aufwand gewesen. Dabei nehmen auch im Weinladen die Kunden die Mehrwertsteuerabsenkung nur bedingt zur Kenntnis.

Etwas mehr können sich die Kunden im Bioladen von Kornkraft in Hude mit dem Thema auseinandersetzen. Die Senkung der Mehrwertsteuer wird auch hier komplett an die Kunden weitergegeben. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, den beim Einkauf eingesparten Rabatt an verschiedene gemeinnützige Organisationen und soziale Projekte zu spenden. „Es gibt viele Menschen, die von der Corona-Krise hart getroffen werden. Und beim Lebensmitteleinkauf bewegen sich die Einsparungen für unsere Kunden meist im Centbereich“, sagt Filialleiterin Rena Karger. Und weiter: „Wir haben uns gefragt, ob es nicht viele Menschen gibt, die diese Ersparnis sinnvoll weitergeben möchten. Es gibt so viele Organisationen, vor deren Engagement und Einsatz wir den Hut ziehen und die gerade jetzt auf unsere Solidarität angewiesen sind.“

Seit dem 1. Juli kann man daher beim Einkauf im Huder Bioladen eingesparte Rabatte in bereit stehende Spendenbüchsen geben. Die Mitarbeiter leiten die Spenden im Anschluss an ausgewählte Organisationen weiter. An erster Stelle stehen dabei lokale Institutionen oder Vereine, die besonders unter der Corona-Krise zu leiden haben oder immer noch mit großen Umsatzeinbußen leben müssen. In Hude ist das unter anderem der Kulturhof. „Dieser ist ein wichtiger Ort für alle Huder. Hier gibt es Kultur, und es ist eine Begegnungsstätte für Jung und Alt. Wir wünschen uns, dass der Kulturhof bald wieder seine Arbeit komplett aufnehmen kann“, hofft Karger.

Darüber hinaus gehen die Spenden im Bioladen an die Klimabewegung „Fridays for Future“ und an die Entwicklungshilfeorganisation „Inkota“, die einen länderübergreifenden Corona-Hilfsfonds aufgelegt hat, mit dem die Partner vor Ort jetzt entscheiden können, was am dringendsten benötigt wird. Die Hilfen reichen von Schutzkleidung über Lebensmittel bis hin zu Saatgut. Das Engagement der Huder kommt gut an. Rena Karger bescheinigt der Kundschaft „eine regelrechte Spendenlust. Wir bekommen sehr viel positiven Zuspruch für die Aktion.“