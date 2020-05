Britta Burke beschreibt, was die Corona-Pandemie mit vielen Menschen macht, vor allem Menschen mit psychischen Problemen. (INGO MÖLLERS)

Was bedeutet Isolation eigentlich genau?

Britta Burke: Isolation ist, wenn ein Mensch von seinen vertrauten Umgebungen, Menschen, Tätigkeiten oder Ritualen abgeschnitten ist.

Nicht unbedingt, ja. Für viele hat das subjektiv mit anderen Menschen zu tun, aber ich kann Ihnen aus meiner Praxis sagen, dass es viele Menschen gibt, für die auch nur der zeitweise Verlust von anderen Dingen weit schlimmer ist, als keine anderen Menschen mehr zu sehen. Die haben einen ganz anderen Primärbezug. Für manch einen ist es zum Beispiel – egal, ob man es selbst verstehen kann – weit schlimmer, nicht in die Kirche gehen zu können als alle Freunde regelmäßig zu sehen. Ich habe in einem sozialen Netzwerk erlebt, wie eine Frau, die nach jemanden gefragt hat, der professionell ihre Nägel machen kann. Dieses dringende Bedürfnis, was sie dort klar ersichtlich zum Ausdruck brachte, muss von uns allen nicht verstanden werden. Es ist ja ihres, aber sie wurde dafür beleidigt und angefeindet. Das war aber für ihr inneres System sehr wichtig, auch wenn es nicht für uns alle systemrelevant ist. Wir müssen mit Wertungen sehr aufpassen, denn Menschen können sich durch sehr viele verschiedene Dinge isoliert fühlen.

Bei Kindern spielt vielmehr das Umfeld die entscheidende Rolle. Es gibt auch in meinem Umfeld und in meiner Praxis Familien, die kaum Probleme haben, und welche, die sehr große haben, worunter natürlich auch die Kinder zu leiden haben. Für manch eine Familie – ich nehme mal das klassische Beispiel: Der Vater geht arbeiten, die Mutter versorgt die Familie, und alle leben zusammen in einem Reihenhaus am Rande einer Stadt, wo der Spielplatz im eigenen Garten integriert ist – ergeben sich weit weniger Herausforderungen als für die alleinerziehende Mutter im achten Stock eines Hochhauses inmitten der Stadt. Kurzum: Für Kinder sind außer ihren Bezugspersonen vor allem die Außenbedingungen, die sie selbst gar nicht beeinflussen können, entscheidend.

Ich habe in meiner Praxis ja primär Menschen, die bereits eine psychische Erkrankung haben. Und bei diesen sehe ich zu gut 80 Prozent eine Verschlimmerung der Erkrankung. Aber es trifft nicht jeden gleich, denn nicht jeder Patient ist gleich. Eine psychische Erkrankung ist immer bio-psycho-sozial zu betrachten. Manche nehmen Medikamente, manche nehmen keine. Jeder ist verschieden, aber generell lässt sich mit gewisser Sicherheit sagen: Die Symptome vieler psychisch Erkrankter verschlimmern sich.

Jemand, der unter Depressionen leidet, wird mehr unter diesen leiden, Persönlichkeitsstörungen verschlimmern sich. Oder vielleicht etwas plastischer ausgedrückt: Wer zum Beispiel bereits Angststörungen hat, der wird öfter unter ihnen leiden, da die Dinge, die ihn in der Vergangenheit in irgendeiner Weise abgesichert haben, weggebrochen sind. Den Erkrankten fällt es schlicht schwerer, mit den Symptomen, mit denen sie unter normalen Bedingungen gelernt haben zu leben, genauso weiter umzugehen, da die Rahmenbedingungen ganz andere sind als zuvor. Ein konkretes Beispiel ist jemand, der ständig, auch bei den kleinsten Anzeichen, Angst hat, einen Herzinfarkt zu erleiden. Zuvor hatte er relativ einfach und ohne Angst vor Ansteckung zu haben die Gelegenheit, zum Hausarzt zu gehen. Dieser hätte ihm dann versichert, dass alles okay ist, und die Angst hätte sich vorerst wieder gelegt. Das wäre in Corona-Zeiten aber mit anderen, subjektiv empfundenen Risiken verbunden.

Das ist nicht einfach zu formulieren oder auch zu definieren, da es hierauf eigentlich keine klare Antwort gibt, aber es gibt Krankheits- oder auch ganz allgemein Persönlichkeitsbilder, zu denen eine Isolation eher passt. Menschen, die unter Sozialphobie leiden oder die allgemein sehr gerne alleine sind, bedroht die aktuelle Lage nicht wirklich – zumindest nicht, was ihre Psyche direkt angeht. Alle anderen Folgen wie wirtschaftliche Sorgen bleiben natürlich auch für diese Gruppe erhalten. Aber sie finden auch die ganzen Verbote, die das soziale Miteinander einschränken, nicht wirklich schlimm. Sie wissen für sich gar nicht, was es heißt, wenn andere von Beraubung der Freiheit sprechen, denn sie gebrauchen diese Freiheiten im Alltag eh nur sehr selten oder gar nie. Und manchen Menschen kommt die aktuelle Lage wirklich entgegen, zum Beispiel denen, die einen Waschzwang haben. Denn nun waschen sich ja alle oft die Hände, also hoffentlich. Und die Menschen mit Waschzwang fühlen sich jetzt verbunden mit uns allen und freuen sich beinahe, dass wir nun auch alle einmal fühlen, wie es ist, wenn man sich ständig waschen muss.

Sie müssen gezielt versuchen, ihren Stress zu reduzieren. Doch hierzu müssen sie erst wissen, was genau ihnen Stress bereitet. Dann kann man auch selbst gezielt Strategien in die eine oder andere Richtung entwickeln. Die Leute sollten sich also selbst gut beobachten und versuchen zu erkennen, was das Problem ist. Aber eines ist auch klar: Nicht alle Ängste sind krankhaft oder unnötig. Wenn ein Gastronom derzeit Existenzangst hat, ist das nur logisch, und da lässt sich auch wenig auf diesem Wege tun. Diese Realängste sind auf keinen Fall krankhaft.

Ja, das auf jeden Fall. Das hilft den meisten. Das arbeitet gegen die Situation, alleine zu sein. Da ist es auch erstmal egal, ob ich mit meinem Profi, der besten Freundin oder auch der Telefonseelsorge spreche. Es braucht sich niemand zu schämen, über seine Ängste und Sorgen sprechen zu wollen oder sie überhaupt zu haben. Das ist wichtig.

Ich hätte mir in meiner 20-jährigen Laufbahn nicht vorstellen können, dass ich einmal Patientengespräche über Videotelefonie durchführe, aber ja. Es ist besser, als Termine komplett ausfallen zu lassen. Ich glaube zwar, dass wir uns an vieles gewöhnen können, aber es ist schon ein sehr anderes Verfahren, also privat und beruflich. Wir kennen die Langzeitfolgen davon einfach nicht. Ich freue mich über die Möglichkeit, aber mir fehlen doch auch viele Informationen, die ich in einem persönlichen Gespräch über mein Gegenüber bekommen würde. Da ist ja in einem persönlichen Gespräch viel mehr als nur das gesprochene Wort.

Ja, in der ersten Zeit waren die Menschen mit der Alltagsneuregulierung beschäftigt, mit dem Aufbau neuer Strukturen, mit der Versorgung. Da war Klopapier wichtig, jetzt ist Altpapier wichtig, das ist kein Zufall. Die Gedanken der Menschen verlagern sich jetzt auf andere Themen, aber das heißt nicht, dass es einfacher wird. Die Patienten werden auch unzufriedener, sie fangen an, an den Maßnahmen zu zweifeln. Sie suchen nach Kontrolle, da ja niemand so genau weiß, wie es weitergeht. Dieser subjektiv empfundene Kontrollverlust über Aspekte seines Lebens ist es ja auch, was die Symptome verschlimmert.

Man muss sich Bereiche suchen, in denen man möglichst viel Kontrolle behalten hat und auch weiter behalten kann. Ich muss ja zum Beispiel nicht mit einer Maske einkaufen gehen, wenn ich das partout nicht will, sondern kann auch online meine Sachen bestellen. Das kann das eigene Kompetenzgefühl in diesem einem Feld erhöhen. Und darum geht es: Kontrolle und Kompetenz im und für das eigene Leben zurückgewinnen. Wir alle haben ja die Wahl. Und das bei ganz vielen Punkten.

Das macht was mit Menschen. Ich kann nur jedem empfehlen, der sich für die Folgen von dauerhafter Isolation und Einsamkeit interessiert, alles hinter dem Begriff Hospitalismus näher anzuschauen. Nimmt man Menschen die emotionale, körperliche Ansprache, kann das schwerwiegende Konsequenzen haben. Es gab hierzu vor vielen Jahren auch bei Menschen Experimente, und wir beobachten Ähnliches auch in Heimen oder Sanatorien der Vergangenheit. Ich kann aber auch aus meiner eigenen Arbeit berichten, und wenn ich da ältere Menschen sehe, wirken die momentan oft verwirrt, durcheinander. Viele werden auch einfach sehr ruhig, einfach still. Mir zu still. Im Grunde genommen müssen wir unsere älteren Mitbürger ein wenig wie unsere Kinder betrachten. Sie brauchen die Nähe zu uns, sonst erleiden sie Schäden.

Zum jetzigen Zeitpunkt beobachten wir keine Steigerung oder eine Tendenz dahin, aber ich möchte deshalb auch nicht ausschließen, dass es zu einer Steigerung kommen wird. Jeder Mensch hat individuelle Grenzen, und wir sollten generell, aber vor allem momentan, sehr genau auf die Grenzen anderer Menschen achten und diese nicht abtun mit „Stell dich mal nicht so an“. Selbstmord ist ein sehr individuelles Thema, und wir wissen einfach nicht, wie sich diese Lage rund um und durch Corona in den nächsten Monaten noch zuspitzen wird.

Genau auf das, worüber wir gerade die ganze Zeit sprechen: Nicht alle Ängste von Menschen sind auf Anhieb zu verstehen, aber sie müssen jederzeit ernst genommen werden. Es sollte, so gut es geht, Toleranz geübt werden, natürlich nicht gegenüber Gewalt, aber die Behörden müssen Existenzängste jedweder Art ernstnehmen, optimalerweise auch ohne Corona, aber bitte vor allem jetzt. Menschen in einer Notlage, und auch diese kann nicht generalisiert werden, muss geholfen werden, ansonsten sind die Folgen mitunter nur sehr schwer absehbar und vielleicht noch schwerer abzufedern.

Das Interview führte Gerald Weßel

Zur Person

Britta Burke ist Diplom-Psychologin und Psychoanalyikerin, seit 22 Jahren ist sie in Ganderkesee kassenärztlich niedergelassen.