Übermüdet, bei Regenwetter zu schnell und unkonzentriert. Drei fatale Dinge, aufgrund derer ein heute 19-Jähriger am 1. September 2019 einen verheerenden Verkehrsunfall am Ortseingang von Neerstedt in der Gemeinde Dötlingen verursacht hatte. Zwei junge Menschen verloren dabei ihr Leben, ein Dritter wurde schwer verletzt. Auch der Angeklagte erlitt schwere Verletzungen an der Wirbelsäule. In dieser Woche wurde der Fall nun vor dem Amtsgericht Wildeshausen verhandelt.

Am Tag des Geschehens sei er morgens um 5 Uhr in der Früh von der Nachtschicht gekommen und habe dann geschlafen. Am späten Nachmittag hätte ihn ein Freund angerufen und ihn gebeten, ihn mit dem Auto zu einer Verabredung zu fahren. „Ich wollte nicht, weil ich müde war“, sagte der junge Mann vor Gericht aus. Weil ihm aber sein Freund eine Arbeitsstelle besorgt hatte, mochte er die Bitte nicht abschlagen. Also stieg er in sein Auto, holte seinen Freund und zwei Freundinnen ab. Den Wagen hatte er erst kurz zuvor geschenkt bekommen. Auch den Führerschein besaß der 19-Jährige erst wenige Monate.

Von Wildeshausen aus fuhr er über die Landstraße 872 in Richtung Neerstedt. Während der Fahrt hörten die vier jungen Menschen laute Musik. Es regnete so heftig, dass der Angeklagte das Fernlicht nicht benutzen konnte, weil das Licht von der regennassen Fahrbahn stark reflektiert wurde. Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, mit seinem Auto mit 120 bis 140 Stundenkilometern zu rasen. Wohl auch aus diesem Grund bemerkte er die lang gezogene Kurve am Ortseingang von Neerstedt zu spät. Dort gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von Tempo 70. Beim Versuch herunter zu bremsen, geriet der Wagen ins Schleudern, drehte und überschlug sich und prallte gegen zwei Straßenbäume. Der Wagen fing im Motorraum Feuer. Die beiden auf der Rückbank sitzenden Mitfahrerinnen erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Sie waren offenbar nicht angeschnallt. Auch der Beifahrer verzichtete auf den Sicherheitsgurt. Ersthelfer und Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten noch die Reanimation der beiden jungen Frauen versucht.

Bei einer Blutprobe des Angeklagten wurden Spuren von Amphetamin und auch MDMA (Ecstasy) nachgewiesen. Ob dies allerdings von einem möglichen Drogenkonsum stammt oder von den Medikamenten der Notfallbehandlung, ließ sich nicht belegen.

Clique zieht sich zurück

Der Vertreter der Jugendgerichtshilfe berichtete, dass der Angeklagte beim ersten Gespräch im Januar 2020 noch merkbar unter dem Eindruck des Unfalls gestanden habe. Auch hätte sich seine komplette Clique von ihm zurückgezogen. Seine Mutter hätte versucht, Kontakt mit den Angehörigen der Opfer aufzunehmen. Dies sei jedoch konsequent abgelehnt worden. Die Jugendgerichtshilfe empfahl die Anwendung von Jugendrecht, auch weil der 19-Jährige noch bei seiner Mutter lebt.

Der Staatsanwalt hielt ebenfalls Jugendstrafrecht für angemessen. Gleichwohl unterstrich er das hohe Maß an Fahrlässigkeit, mit dem der Angeklagte den Unfall verursacht habe. Der Anklagevertreter forderte eine Geldstrafe in Höhe von 7200 Euro, die der 19-Jährige über 36 Monate abzuzahlen hätte. Zudem beantragte er, den Führerschein für die Dauer von zwei Jahren einzuziehen. Der Verteidiger des Angeklagten hielt eine solch hohe Geldauflage für überzogen. „Wir machen das tragische Geschehen dieses Unfalles nicht ungeschehen, egal wie wir urteilen."

Die Richterin verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro sowie ein viermonatiges Fahrverbot. Sie betonte, dass der 19-Jährige jetzt mit der Schuld weiterleben muss, durch sein eigenes Fehlverhalten den Tod zweier Menschen verschuldet zu haben.