Auch die Umrüstung der Straßenlaternen auf LED hilft, Energie zu sparen. (MICHAEL BAHLO)

Lars Gremlowski, Klimaschutzmanager der Gemeinde Ganderkesee, war in der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz gefordert, „Butter bei die Fische“ zu geben. Nämlich auf die Frage, ob es der Gemeinde Ganderkesee in den vergangenen Jahren gelungen sei, Kohlendioxid einzusparen. Und wenn ja, wie viel? Gremlowski konnte den Ausschussmitgliedern zwar berichten, dass die Bilanz „unter der Käseglocke Ganderkesee“ eine Reduzierung der jährlichen CO2-Emissionen pro Einwohner von 8,7 Tonnen (2010) auf 8,1 Tonnen im Jahr 2017 ausweise, trotzdem blieben viele Fragezeichen stehen.

„Das ist im Vergleich zu anderen Kommunen okay, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich hinwollen“, ordnete der Klimaschutzmanager das Ergebnis ein. Für die Reduzierung seien im wesentlichen die Haushalte verantwortlich, in denen die Verbräuche von 3,6 Tonnen auf 3,0 Tonnen pro Kopf gesunken seien. In der Wirtschaft gebe es einen leichten Rückgang von 1,9 auf 1,7 Tonnen, beim Verkehr würden die Werte dagegen weiterhin stetig ansteigen. Die Hälfte der rund 300 000 Megawattstunden, die in der Analyse ausgewiesen sind, entfalle dabei auf die Autobahnen.

Zufrieden ist Gremlowski mit der energetischen Entwicklung in den kommunalen Liegenschaften. Der Endenergieverbrauch sei zurückgegangen, obwohl gegenüber der vorherigen Bilanz mehr Fläche bewirtschaftet werde und die Nutzung zugenommen habe. Zwar sei insbesondere beim Erdgas durch den Zuzug der Flüchtlinge im Jahr 2016 eine Erhöhung der Verbräuche zu beobachten gewesen, auf der anderen Seite aber hätten Hausmeisterschulungen des Regionalen Umweltzentrums Hollen (RUZ) oder energetische Sanierungen deutliche Einspar-Effekte mit sich gebracht. Was dem Klimaschutzmanager auch vor dem Hintergrund wichtig ist, dass die Gemeinde als Vorbild mit gutem Beispiel voran gehen solle. Der Stromverbrauch sei unter anderem durch die Digitalisierung nur leicht zurückgegangen. Knapp drei Viertel des in der Gemeinde verbrauchten Stroms (73 Prozent) sei aus erneuerbaren Energien gewonnen worden. Zum Vergleich: Der bundesweite Durchschnitt liegt hier bei 36 Prozent.

Viel Kritik an Methodik

Die Bilanzen seien nach dem üblichen, vom Bundesumweltminsiterium erstellten BISKO-Standard (Bilanzierungs-Systematik Kommunal) erstellt worden, erklärte Gremlowski. Doch der hat einen erheblichen Nachteil: Die Bereiche Landwirtschaft, Konsum und Ernährung blieben in der Bilanz nämlich ebenso außen vor wie der Flugverkehr. Ein weiterer Schwachpunkt: Die Daten seien nicht witterungsbereinigt. So habe allein die Tatsache, dass es sich 2014 um ein vergleichsweise warmes Jahr gehandelt habe, dazu geführt, dass die Kohlendioxid-Emissionen deutlich gesunken seien.

Deshalb nahmen die Ausschussmitglieder Gremlowskis Ausführungen auch mit eher gemischten Gefühlen auf. „Die Werte sind wenig aussagekräftig. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll“, zeigte sich CDU-Ratsherr Gerd Brand einigermaßen ratlos. Und Ausschussvorsitzender Volker Schulz-Berendt erklärte: „Begeisterung kommt bei dem Thema nicht auf.“

„Das Ergebnis ist in der Summe enttäuschend, und die mangelhafte Methodik verwässert die Aussagekraft“, erklärte Grünen-Ratsherr Michael Sorg. Gerade in ländlichen Kommunen müsste die Landwirtschaft in der Bilanz auftauchen. Und dass zwar der Autoverkehr berücksichtigt werde, nicht aber der Flugverkehr, sei ebenfalls nicht nachvollziehbar. Außerdem fehlte Sorg der konkrete Bezug zum Klimaschutzkonzept der Gemeinde. So sei nicht ersichtlich, welche Maßnahmen umgesetzt und welche Etats schon verbraucht seien. Gremlowski versprach, die entsprechenden Informationen in einer der nächsten Sitzungen nachzuliefern.

Volker Schmidt (Freie Wähler), im Hauptberuf Landwirt, sah beim Konsumverhalten ein „großes Einsparpotenzial“. Seinen Berufskollegen attestierte er ebenfalls Einspar-Bemühungen: „Es wäre falsch zu glauben, dass die Landwirte das Thema verschlafen würden. Ich hatte auch schon einen Energie-Berater auf dem Hof.“ FDP-Ratsherr Jürgen Struthoff appellierte derweil an das Verantwortungsbewusstsein der Verbraucher: „Jeder könnte es schaffen, einen Gelben Sack weniger an die Straße zu stellen.“

Eigentlich wollten die Fraktionen an diesem Abend auch noch drei Anträge beraten, die die Grünen (zwei) und die CDU eingereicht hatte. Weil die Zeit aber schon sehr vorgerückt war, beschloss das Gremium, sich auf Donnerstag, 21. November, zu vertagen. Dort soll dann auch über die entsprechenden Haushaltsbereiche beraten werden.