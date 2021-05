Auf Herbst verschoben: Das Konzert der Wildeshauser Musikerin Sandra Otte. (Alexander Heil)

Das coronadiktierte Programm für das zweite Halbjahr hat Marjet Melzer-Ahrnken noch von ihrem Vorgänger Sven Poppe „geerbt“. In der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Kultur nahm die neue Kulturbeauftragte am Mittwoch trotzdem die Gelegenheit wahr, nicht nur sich selbst vorzustellen, sondern auch erste Eckpunkte ihrer künftigen Arbeit zu skizzieren. Wobei sie natürlich hofft, „dass Corona nicht mehr so viele Striche durch so viele Planungen zieht“, wie sie erklärte.

So ist der Kabarettabend mit den Goldfarb-Zwillingen bereits auf September verlegt, die Verlegung des Gastspiels der Deichgranaten steht unmittelbar bevor. Und auch ansonsten möchte die neue Kulturbeauftragte an den bereits gebuchten Künstlern festhalten. Verschieben statt absagen, lautet das Prinzip. Dies gilt unter anderem für Comic-Künstler Piero Masztalerz, das Piet Gorecki Trio, die Wildeshauser Singer/Songwriterin Sandra Otte, den Chansonsabend „Piaf trifft Brel“ sowie ein Konzert des jüdischen Musikers Dany Bober, der bereits im Frühjahr 2020 erstmals angekündigt war. Hinzu kommen die etablierten Reihen wie das Kulturkino von Amateurfilmer Bernd Vieregge, die Reisevorträge von Klaus Handke, der Poetry Slam, die Kunstvorträge, Buchvorstellungen, plattdeutsche Nachmittage sowie der Adventskalender mit Bärbel Schönbohm und Stefan Lindemann. Auch ein 3x3-Konzert soll es in Kooperation mit der Kirchengemeinde sowie dem Verein Rathauskonzerte im Herbst wieder geben.

So wird es auf jeden Fall Frühjahr 2022 werden, bis sich die Vorstellungen der 42-Jährigen auch im Programm niederschlagen werden. „Ende des Jahres werde ich mir ein Urteil bilden und entscheiden, an welchen Stellschrauben ich drehen möchte“, kündigte Melzer-Ahrnken an und ließ bereits erste Vorstellungen durchblicken: „In der Vergangenheit wurde das Kulturhaus Müller ja mit einem deutlichen Schwerpunkt auf der bildenden Kunst wahrgenommen. Ich trete an, um die Einrichtung thematisch noch breiter aufzustellen“, erklärte sie. So komme ihr gegenwärtig die Literatur etwas zu kurz, auch den musikalischen Bereich will sie ausbauen. Zudem soll es künftig regelmäßig Kindertheatervorstellungen geben.

Überhaupt ist Marjet Melzer-Ahrnken ein wichtiges Anliegen, den Altersdurchschnitt der Besucher zu senken. Dafür strebt sie etwa eine Kooperation mit der Jugendarbeit der Gemeinde an und will sich auch nicht nur auf das Haus Müller als Spielstätte beschränken. „Es ist kein Problem, einen Hiphop-Künstler zu buchen. Aber das Kulturhaus Müller ist einfach kein Ort, an dem sich ein Hiphop-Künstler wohlfühlen würde“, verdeutlicht Melzer-Ahrnken. Hier gelte es andere Orte zu finden.

Garten-Umgestaltung erst 2022

Eigentlich hatten die Verantwortlichen in diesem Jahr geplant, den Garten des Kulturhauses umzugestalten. Möglich macht dies unter anderem eine Spende des Fördervereins in Höhe von 10.000 Euro. „In Abstimmung mit dem Förderverein und dem Fachdienst Natur haben wir die Umgestaltung des Gartens auf Anfang 2022 verschoben“, berichtete Melzer-Ahrnken. „Dies hat den Vorteil, dass wir den Garten in diesem Sommer nutzen können. Denn wenn Corona kulturelle Veranstaltungen wieder zulässt, dann als erstes wahrscheinlich unter freiem Himmel.“ Und dafür habe sie bereits einige Ideen in der Schublade, die sich gegebenenfalls auch kurzfristig realisieren lassen.

Ein Sommerfest in der Tradition der bisherigen Haus-Müller-Sommerfeste hält die Kulturbeauftragte in diesem Jahr allerdings für wenig realistisch: „Das waren ja Events, bei denen man frei herumlief und sich miteinander unterhielt. Es ist aber damit zu rechnen, dass Kulturveranstaltungen erstmal nur im Sitzen stattfinden können und die Menschen zumindest bis zu ihrem Platz eine Maske tragen müssen. Und das verträgt sich einfach nicht mit dem Charakter eines Sommerfests.“

Anders als Poppe hält Marjet Melzer-Ahrnken nichts davon, das Kulturhaus Müller in Schulferien grundsätzlich nicht zu bespielen. „Es wird sicherlich in den Sommerferien eine längere Schließzeit geben, aber für die Herbstferien habe ich zum Beispiel schon Termine gebucht“, beantwortete sie eine entsprechende Anfrage von SPD-Ratsfrau Erika Schröter.