Maik Scherschanski, Vorsitzender der SG Bookhorn (vorne links), und andere Vertreter von Vereinen, die sich in der Alten Schule Bookhorn treffen, informierten Bürgermeisterkandidat Henry Peukert (vorne rechts) über die Situation vor Ort. So hoffen die Vereine unter anderem auf mehr Parkplätze und eine Lärmschutzwand. (INGO MöLLERS)

Die Alte Schule in Bookhorn ist in der Gemeinde Ganderkesee ein ziemlich einmaliges Konstrukt. Sechs Vereine mit insgesamt rund 1000 Mitgliedern nutzen das 1911 errichtete Gebäude oder seine Nebenbauten als Vereinsheim. „Und es gibt kein Konkurrenzdenken zwischen den Vereinen. Wir können froh sein, dass wir so eine Anlage haben“, sagte Jürgen Dietrich-Glahé von der Brieftaubenreisevereinigung Delmenhorst-Ganderkesee bei einem Ortstermin mit dem parteilosen Bürgermeisterkandidaten Henry Peukert und FDP-Politikern. Die Taubenzüchter treffen sich ebenso auf dem Gelände wie die DLRG Ganderkesee, die SG Bookhorn, die Dorfgemeinschaft Bookhorn, der Spielmannszug Ganderkesee sowie der Sozialverband Deutschland.

„Das sind viele Vereine auf wenig Fläche. Und wir wünschen uns, dass wir auch langfristig hier bleiben können“, erklärte Maik Scherschanski, Vorsitzender der SG Bookhorn. Konkrete Pläne, dies zu ändern, gibt es zwar nicht, allerdings sorgt die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Bookhorn, die bis an die Grundstücksgrenzen der Alten Schule heranreichen wird, für leichte Unruhe bei den Beteiligten. Auch wenn Klaus Meyer, Vorsitzender des Spielmannszugs Ganderkesee, darauf verweist, dass die Erbpachtverträge, die der Spielmannszug mit der Gemeinde geschlossen habe, noch mehr als 30 Jahre gelten würden.

Beim Gespräch vor Ort äußerten die Vereinsvertreter so auch die Hoffnung, dass sich die Erweiterungsplanungen vielleicht sogar mit den Interessen der Vereine unter einen Hut bringen lassen könnten. Wenn nämlich − in „normalen“ Jahren − mehrere Gruppen aus verschiedenen Vereinen zeitgleich auf dem Gelände zusammenkämen, dann werde es schnell eng mit Parkplätzen auf dem Gelände. Und so regen die Nutzer des Gebäudes an, das Gewerbegebiet von vornherein so zu planen, dass dieses Problem gleich mit gelöst wird. „Man kann die Gestaltung der Grundstücke ja so planen, dass die Besucher des Vereinsheims dann vielleicht Parkplätze eines Betriebs an den Wochenenden mit nutzen können“, schlägt Scherschanski vor.

Ein weiteres Anliegen betrifft den Lärmschutz. Denn wenn der Verkehr an dieser Stelle mit nicht wenig Karacho über die Grüppenbührener Straße donnert, stört das normale Unterhaltungen im Apfelgarten doch ganz erheblich. Ratsherr Hans-Jürgen Hespe regte auch sogleich an, doch einmal Kontakt zu einer ortsansässigen Firma aufzunehmen, die dort ja vielleicht eine begrünte Wand sozusagen als Muster errichten könne.

Viel Eigenleistung

Unter dem Strich sind die Vereine nämlich nicht nur daran interessiert, das Vereinsheim zu erhalten, sondern dessen Funktionen weiter auszubauen. Maik Scherschanski erinnerte bei dieser Gelegenheit an zahlreiche Aktionen, bei denen die Nutzer das Vereinsheim in Eigenleistung in Schuss gehalten hätten. So habe man unter anderem die Terrasse gepflastert oder eine neue Tür eingebaut. „Auch für mich war Eigenleistung zunächst ein abstrakter Begriff. Was das bedeutet, weiß man erst, wenn man es einmal erlebt hat“, erklärte Scherschanski. Klaus Meyer verwies auf die jährlichen Laubaktionen im Herbst, an denen sich sämtliche Vereine beteiligen würden. Peukert, der das Gelände nicht zuletzt von seinen Besuchen bei der DLRG kennt, zeigte sich dann auch angemessen beeindruckt und nannte es „vorbildlich, dass das so einvernehmlich funktioniert“.

Für viele Nutzer ist das alte Schulgebäude nicht zuletzt auch ein Stück Ortsgeschichte: „Wenn sich hier 150 Leute zur Maifeier der Dorfgemeinschaft versammeln, dann sind viele darunter, die hier noch zur Schule gegangen sind“, berichtete Horst Scherschanski, eine Art „gute Seele“ des Hauses. „Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden hier 100 Kinder in acht Jahrgängen unterrichtet. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen“, erinnerte er an Lernbedingungen vergangener Zeiten. Überhaupt findet die FDP-Fraktionsvorsitzende Marion Daniel „die Nutzung alter Schulgebäude in der Gemeinde Ganderkesee gut umgesetzt“. Dies gelte nicht nur für die Schule in Bookhorn, sondern auch für das Gebäude in Bergedorf, das als Kita genutzt wird, sowie für einige andere Bauten.

Zur Sache