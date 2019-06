Niels Högel stand wegen 100-fachen Mordes Gericht. 85 Taten konnten ihm nachgewiesen werden. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Der Nebel, der über dem Verfahren gegen den Patientenmörder Niels Högel lag, ist nur zum Teil beseitigt worden. Im Fall der nun verhandelten 100 Patientenmorde in Oldenburg und Delmenhorst sind auch nach 24 Verhandlungstagen immer noch viele Fragen offen. In 85 Fällen sah es das Gericht als erwiesen an, dass die Patienten von Pfleger Niels Högel getötet worden sind, in 15 Fällen wurde er freigesprochen – nicht etwa, weil die Richter von seiner Unschuld überzeugt waren, sondern weil die Beweise nicht ausreichten.

Doch die Aufarbeitung dieser unfassbaren Mordserie ist noch nicht zu Ende. Das ist gut so. Auch wenn Högel allein für seine Taten verantwortlich ist, muss die Frage der Mitschuld gestellt werden: Wieso ist seinen Kollegen über Jahre nichts aufgefallen? Nicht nur in Delmenhorst, wo Högel ab Mitte 2004 teilweise mehrmals in der Woche Patienten getötet haben muss. Und was wussten die Oldenburger wirklich, die Högel im Jahr 2002 weglobten? Das sollen Folgeprozesse klären. Hoffentlich gelingt es dabei, klarer zu sehen, was in den Krankenhäusern damals alles schief lief und wer lieber weg sah, statt im Sinne der Patienten genau hinzuschauen.