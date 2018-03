Insgesamt 15 Osterfeuer werden in diesem Jahr in Hude entzündet, das traditionelle Vielstedter Feuer wird es jedoch nicht geben. (Ingo Möllers)

Das traditionelle Osterfeuer ist für viele Niedersachsen der Höhepunkt eines jeden Osterfestes. Mit seinem imposanten Schein vertreibt es nicht nur den Winter, sondern ist auch eine helle Freude für viele Menschen. Am Feuer stehen, eine Bratwurst essen und alte Bekannte auf einen Schnack treffen – das wird es in diesem Jahr in Vielstedt allerdings nicht geben. Das beliebte Osterfeuer, das der Orts- und Heimatverein Vielstedt in den vergangenen 20 Jahren immer am Ostersonntag auf die Beine gestellt hat, wird am Sonntag, 1. April, nicht brennen. Und das ist kein Aprilscherz. "In diesem Jahr wird es kein offizielles Osterfeuer geben", bestätigt Bern-Lutz Sanders vom Orts- und Heimatverein Vielstedt.

Der Grund für die Absage ist, dass die Fläche an der Hohen Sühne, die bisher immer genutzt wurde, nicht mehr zur Verfügung steht. Wie zu hören ist, können die Brandschutzbestimmungen nicht mehr eingehalten werden, weil die Eigentümer auf dem Grundstück ein Gebäude umgebaut haben. Der Orts- und Heimatverein Vielstedt hatte nach einer alternativen Fläche gesucht. Vergeblich. "Alternativen haben sich keine aufgetan", teilt Sanders mit.

Alte Fläche war ideal

Der Verlust der alten Fläche schmerzt. Das ist aus den Worten von Bernd-Lutz Sanders deutlich heraus zu hören: "Die alte Fläche war ideal: trocken, windgeschützt, abgelegen vom Verkehr und jedermann bekannt." Bei diesem schönen Brauch kamen die Dorfbewohner zusammen, und auch Leute von außerhalb kamen zum Osterfeuer nach Vielstedt. "In guten Jahren kamen bis zu 1000 Besucher", erinnert sich Sanders. Dass es den traditionellen Klönschnack am warmen Feuer mit kalten oder heißen Getränken in diesem Jahr nicht geben wird, bedauert er sehr und hofft, dass 2018 nur eine Ausnahme bleibt. Denn für 2019 will der Vorstand des Orts- und Heimatvereins Vielstedt, eine neue Fläche finden. Und er hofft außerdem, dass die Gemeinde weiter ein Interesse am Bestehen des Osterfeuers hat.

Da es in diesem Jahr kein Vielstedter Osterfeuer geben wird, braucht der Orts- und Heimatverein auch kein Brennholz. "Allen Gartenbesitzern, die Baum- und Strauchschnitt abgeben möchten, stehen der Wertstoffhof der Gemeinde und die Grünschnittannahme in Ganderkesee bei K-Nord gegen Gebühr zur Verfügung", merkt Sanders an. Bei größeren Mengen biete es sich an, einen Schredder zu mieten. "Alternativ lassen sich Benjes-Hecken anlegen", erklärt er weiter.

Es bleibt abzuwarten, ob das diesjährige Aus des Vielstedter Osterfeuers eine einmalige Sache bleibt oder damit ein weiteres Stück Brauchtum in der Region verloren geht. Im vergangenen Jahr hatte sich bereits die Landjugend Ganderkesee von ihrem einstigen Besuchermagneten, dem großen Osterfeuer in Stenum mit ebenfalls rund tausend Gästen, verabschiedet. Kosten und Einnahmen standen laut dem Landjugendvorsitzenden René Habeck in keinem Verhältnis mehr.

Doch ganz ohne Besuch eines Osterfeuers müssen die Huder auch in diesem Jahr nicht auskommen. In der Klostergemeinde gibt es zahlreiche Alternativen. Insgesamt 15 Osterfeuer werden während der Osterfeiertage auf Gemeindegebiet mit Einbruch der Dunkelheit entzündet.

Am Sonnabend, 31. März, organisieren Vereine und Gruppen an diesen Schauplätzen Brauchtumsfeuer: Dorfgemeinschaft Holler-Neuenwege: westlich der Hofstelle Heinemann; Landjugend Sandersfeld: Ackerfläche an der Straße "Zur Klenkerei" in Kirchkimmen; Straßengemeinschaft An der Schule/Schottweg: Ackerfläche am Verbindungsweg zwischen der Straße "An der Schule" und Schottweg; Bürgerverein Altmoorhausen: Ackerfläche Rabenstroth in der Nähe der Wetterschutzhütte; Anliegergemeinschaft Bremer Straße/Schmidtsweg: Ackerfläche hinter Bremer Straße Nummer 68; Dorfgemeinschaft Maibuschermoor: Ackerfläche in Höhe Kleiner Klosterweg 10, Flur 20; Straßengemeinschaft Hohenbökener Weg: Weide nördlich des Hohenböckener Weges; Dorfgemeinschaft Heidegrund: Weide hinter der Hauptstraße 130.

Am Sonntag, 1. April, haben Bürger an folgenden Stellen ein Osterfeuer angemeldet: Dorfgemeinschaft Hudermoor Klosterweg: Ackerfläche zwischen den Grundstücken Nummer 56 und 70; Dorfgemeinschaft Hurrel: Acker westlich der Pirschstraße im Windpark Hurrel zwischen Anlagen 1 und 4; Heimatverein Wöschenland: Acker an der alten Betonstraße bei der Tierarztpraxis Jehner; Landvolkverband Tweelbäke: Acker am Wesselsweg; Grummersorter Dörpvereen: Acker nahe der Straße "Achterdiek", Mitgliedsgruppe der Gemeinschaftskläranlage Tweelbäke: Ackerfläche hinter der Bremer Straße 84. Zu guter Letzt wird am Montag, 2. April, der Huder Golfverein auf der Driving-Range des Golfplatzes ein Osterfeuer entzünden.