Friederike Spangenberg, ehemalige Kantorin der Stadtkirche, war am Mittwoch in St. Marien Delmenhorst zu Gast, wo sie gemeinsam mit Udo Honnigfort das letzte Konzert des Orgelherbstes bestritt. (INGO MÖLLERS)

Sicher, Musiker wirken zuerst einmal durch ihre Musik. Aber Musiker sind auch Musik-Darsteller. Allen voran wohl die Dirigenten, die ja nicht selten ihre Posen vor dem Spiegel einstudieren. Aber auch alle anderen Instrumentalisten stellen sich auf der Bühne musizierend gerne „in Pose“. Und es ist ein Vergnügen, jemandem wie Martha Argerich oder Lang Lang beim Klavierspielen zuzuschauen. Orgelspieler müssen sich dagegen meist in Bescheidenheit üben. Sie spielen auf der Orgelempore, im Rücken ihres Publikums, weitgehend unsichtbar. Es sei denn, ihnen steht eine Konzertsaal-Orgel zur Verfügung oder sie reisen, wie der amerikanische Orgelstar Cameron Carpenter mit seiner transportablen Konzertorgel durch die Lande.

Beim „Orgelkonzert für vier Hände und vier Füße“ am Mittwoch in der St.-Marien-Kirche, dem letzten Konzert in der Reihe des diesjährigen „Orgelherbstes“, konnte man das Sehen schon vermissen, denn zwei Spieler auf der Orgelbank sind ja nicht gerade oft zu erleben. So blieb dem für einen Orgelabend beträchtlich zahlreich erschienenen Publikum nur zu hören, was 20 Finger auf drei Manualen und vier Füße auf dem Pedal an Klangwucht alles bewirken können. Finger und Füße gehörten Friederike Spangenberg, die bis März 2018 Kantorin der Stadtkirche war und seither in gleicher Funktion an der St.-Marien-Kirche in Bochum-Stiepel tätig ist. Und sie gehörten Udo Honnigfort, seit 1997 Kantor an St. Marien in Delmenhorst.

Vierhändige Orgelmusik kann die Einsamkeit des Organisten auf der Empore sicher mildern, sie kann aber auch den Klang der Königin der Instrumente noch vieltöniger machen, als er eh schon ist. Das war gleich zu Beginn zu hören in „Präludium und Fuge“ C-Dur von Johann Georg Albrechtsberger, der übrigens einer der Lehrer Ludwig van Beethovens war. Die kurze Adagio-Einleitung nahmen die beiden Spieler in zügigem Tempo, die kontrapunktisch dicht gewirkte Fuge bekam sprühenden Impetus.

Mozarts Orgelwerke, obwohl für eine mechanische Orgel geschrieben, sind Meisterwerke. Hier erklangen vierhändige Bearbeitungen von zwei Orchesterwerken, wobei es von Adagio und Fuge KV 546 auch eine Bearbeitung der Fuge für zwei Klaviere von Mozarts Händen gibt. Adagio und Fuge gerieten hier mit Pathos und farbiger Zeichnung des dichten, nicht immer ganz transparenten Fugensatzes. Die „Kirchensonate“ KV 317c bot in ihrer durchsichtigeren Satzart sensibles kammermusikalisches Duettieren. Beethovens „Adagio“ ist zwar „für die Flötenuhr“ geschrieben, Friederike Spangenberg und Udo Honnigfort präsentierten sie auf der großen Orgel aber als ein kunstvolles Meisterwerk.

Voll von mitreißender Spielfreude war die Fuge c-Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), der hier ein monumentales Thema voller Fugenlust verarbeitet. All das wurde gekrönt von einer originalen und originellen Komposition des seit Geburt blinden französischen Organisten und Komponisten Gaston Litaize (1909-1991). Die „Sonate á deux“ gehört zu seinen letzten Werken, ist aber von einer jugendlichen Frische und Neuheit, die einfach Spaß macht. Und die Sonate passte zur Orgel und in diesen Raum. Der erste Satz basiert auf dem Gregorianischen Choral „Victimae pascali laudes“, den die beiden Organisten, die Sonate einleitend abwechselnd sangen. Dann brach ein Orgelgewitter los, tobende Osterfreude, die Triller gellten und blitzten, Dissonanzen waren von espressiver Schönheit.

Der zweite Satz war von einer Ausdruckshaftigkeit, die man kontemplative Unruhe nennen möchte, das Finale mit Rumba-Andeutungen war Musik der rauhen Orgelfarben und des tosenden Jubels bis hin zum strahlenden Dur-Schlussakkord. Das war tolle Musik. Friederike Spangenberg und Udo Honnigfort spielten das technisch und musikalisch höchst anspruchsvolle Werk mit überlegenem, virtuosen Zugriff und leidenschaftlicher Ausstrahlung. Das forderte den begeisterten Applaus, dem mit der Zugabe einer Mendelssohn-Fuge gedankt wurde.