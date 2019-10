Fontane-Kenner Robert Rauh kommt am 1. November nach Wildeshausen, um sein Buch "Fontanes Frauen" vorzustellen. (Kulturkreis)

Wildeshausen. Zum klassischen Programm des Kulturkreises Wildeshausen gehört auch jede Saison meistens eine Lesung, manchmal auch zwei. Doch in diesem November stehen gleich vier auf dem Programm: Mit der sogenannten „Ringlesung“ wollen die Verantwortlichen des Kulturkreises neue Wege gehen und damit ein breiteres Publikum ansprechen.

„Lesungen sind in dieser Jahreszeit ja immer ein ganz attraktives Format“, sagt Horst Strömer vom Kulturkreis. Wenn es draußen dunkler und neblig wird, sei die Zeit, in der man weniger auf Wanderschaft geht, sondern sich eher aufs Sofa kuschelt und die Lektüre hervorholt. Um dazu verschiedene Anlässe zu schaffen und auch verschiedene Genres abzudecken, werden im November vier verschiedene Lesungen angeboten. „Wir haben einfach überlegt, wie wir die Lesungen noch attraktiver machen können für unsere Besucher“, erzählt Strömer. Daraus entstand schließlich die Idee, mehrere Veranstaltungen geballt in einem Monat anzubieten und dann auch Karten im Gesamtpaket anzubieten.

Unterschiedliche Veranstaltungsorte

Dass es nicht nur eine Lesung gibt, hängt auch mit der Nachfrage zusammen. „Wir hatten relativ viele Anregungen für verschiedene Lesungen“, sagt Strömer. Denen habe man gerecht werden wollen. Den Titel haben die Organisatoren an die Praxis von Ringvorlesungen an Universitäten angelehnt. Als besonderen Clou finden die Lesungen alle an verschiedenen Orten statt. Die Veranstaltungen werden jeweils auch mit Büchertischen bestückt sein, an dem die Besucher gern nach weiterem Lesestoff stöbern dürfen.

Den Höhepunkt der „Ringlesung“ bildet gleich der erste Abend am Freitag, 1. November. Dann geht es um Theodor Fontane, einen der „größten deutschen Epiker“, sagt Strömer. Im Dezember wäre Fontane 200 Jahre alt geworden, sein runder Geburtstag wird vielerorts zum Anlass genommen, um sich seinen Werken zu widmen. So auch in Wildeshausen. Fontane-Kenner Robert Rauh wird an dem Tag aus Berlin zu Besuch sein, um sein Buch „Fontane und die Frauen“ vorzustellen.

Rauh, Histroiker und Pädagoge, hat bereits mehrere Bücher über den Epiker verfasst und gibt an dem Abend Einblicke in das Leben und Schaffen des großen Romanciers. „Theodor Fontane war zeitlebens fasziniert von Frauen, deren Lebensweg jenseits der gesellschaftlich vorgegebenen Bahnen verlief und die in teils gravierende Konflikte mit den herrschenden Rollen- und Moralvorstellungen gerieten“, heißt es seitens des Kulturkreises. Er identifizierte sich mit ihnen nicht um ihrer Tugenden, sondern um ihrer Schwächen und Sünden willen. Einige seiner Frauenfiguren wie Jenny Treibel oder Effi Briest dürften wohl den meisten Literaturinteressierten ein Begriff sein. Passend dazu hat dieser auch den Veranstaltungsort ausgewählt: das neu gestaltete Trauzimmer im historischen Rathaus.

Rauh hat sich intensiv mit Fontane beschäftigt und an zahlreichen literarischen Originalschauplätzen recherchiert. Dabei hat er fünf Persönlichkeiten porträtiert, die Fontane als Vorbilder für seine literarischen Heldinnen dienten. „Die spannenden Biografien dieser Frauen beweisen, dass das wahre Leben die Dichtung oft an Irrungen und Wirrungen übertrifft“, finden die Veranstalter.

Die zweite Lesung, die am Sonnabend, 16. November, um 15 Uhr angeboten wird, richtet sich speziell an jüngere Gäste: „Die Kinderkultur ist eine wichtige Säule in der Arbeit des Kulturkreises“, erklärt Strömer. Deswegen sei es ihnen wichtig gewesen, auch eine Veranstaltung für Kinder in der Ringlesung zu integrieren. An dem Nachmittag wird Regisseur und Schauspieler René Schack dem König der Tiere Leben einhauchen, wenn er aus den beliebten Kinderbüchern „Räuber Ratte“, „Zogg“ und „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ theatralisch vorträgt. Veranstaltungsort ist die Gildebuchhandlung.

Am selben Tag gibt es dann um 20 Uhr auch noch für erwachsene Literaturfreunde eine Lesung. Kolja Mensing, heute in der Kulturredaktion des Deutschlandfunks tätig, war bereits 2012 in Wildeshausen zu Gast und wird nun bei seinem zweiten Besuch seinen jüngsten Roman „Fels“ präsentieren. In dem Werk geht es um seine Großmutter, die von ihren Erinnerungen zur Zeit des Nationalsozialismus erzählt. Die Lesung, die in der Galerie Wildeshausen über die Bühne geht, wird in Kooperation mit dem Arbeitskreis „Demokratie und Toleranz“ angeboten.

Den letzten der Ringlesung-Abende bestreiten dann Annika Blanke und Renate Blauth gemeinsam. Sie werden am Sonnabend, 23. November, um 20 Uhr im Saal der Kreismusikschule auftreten. Annika Blanke als Meisterin des plattdeutschen Poetry Slams und Renate Blauth, die sich in vielfältiger Weise für ihre Heimatsprache engagiert, werden unter dem Motto „Ganz und gar nicht platt“ einen Abend rund um die niederdeutsche Sprache gestalten. Begleitet werden sie dabei von jugendlichen Lesern des Plattdüütsch Lääswettstriets, die Moderation übernimmt Gymnasiallehrer Johann Strudthoff.

Tickets für die einzelnen Veranstaltungen gibt es für je zehn Euro (sechs Euro für die Kinderlesung) sowie als Paket für alle drei Erwachsenen-Lesungen für 20 Euro. Die Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen wie den Buchhandlungen „Bökers am Markt“ und der Gildebuchhandlung. Weitere Informationen gibt es online unter www.kulturkreis-wildeshausen.de oder unter der Rufnummer 0 44 31 / 59 23.