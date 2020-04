Angesichts der Inkubationszeit sollen in dieser Woche weitere Tests stattfinden. (Jens Büttner/dpa)

Bei weiteren drei Bewohnern einer Senioreneinrichtung in der Gemeinde Großenkneten ist nach Mitteilung des Landkreises Oldenburg eine Covid-19-Erkrankung festgestellt worden. Nachdem ein Bewohner der Einrichtung in der vergangenen Woche bei einer Routineuntersuchung im Krankenhaus positiv auf das Coronavirus getestet worden war (wir berichteten), hatte das Gesundheitsamt bei allen 53 Bewohnern sowie den 40 Mitarbeitern der Einrichtung Tests angeordnet. Beim Personal seien alle Ergebnisse negativ ausgefallen, teilte Kreissprecher Oliver Galeotti mit.

„Das Ergebnis macht uns deutlich, dass Infektionen auch weiterhin in Senioreneinrichtungen leider nicht auszuschließen sind. Da ist allerhöchste Vorsicht geboten. Gott sei dank ist die Anzahl der Infizierten nicht so hoch„, kommentierte Landrat Carsten Harings die Zahlen. Dennoch sei die Inkubationszeit abzuwarten. Darum würden in dieser Woche erneut aller Bewohner und Mitarbeiter getestet. “Den erkrankten Senioren wünsche ich eine baldige Genesung“, erklärte Harings.

In Absprache mit der Einrichtung hat das Gesundheitsamt diverse Sofortmaßnahmen veranlasst. So wurden die positiv getesteten Bewohner strikt von den negativ Getesteten getrennt. Für sie gilt jetzt eine mindestens 14-tägige Isolation mit Symptomfreiheit für mindestens zwei Tage vor Ende. Um das Risiko eine weiteren Ausbreitung zu verringern, werden die Senioren zurzeit von fest zugeteilten Pflegemitarbeitern betreut.

Für alle bis dato negativ getesteten Bewohner und Mitarbeiter, die als Kontaktpersonen ersten Grades gelten, hat das Gesundheitsamt eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Die Senioren sind hierbei ausschließlich in Einzelzimmern untergebracht, die sie während der Quarantäne nicht verlassen dürfen. Alle Mitarbeiter sind dagegen angehalten, sich zu Hause strikt von den Mitbewohnern getrennt aufzuhalten.

Um dennoch die Versorgung und Pflege der Senioren sicher zu stellen, erlaubt das Gesundheitsamt für die Angestellten eine Unterbrechung der häuslichen Isolierung während der Arbeitszeit. „Diese Aussetzung der Quarantäne ist wegen des Personalmangels zwingend notwendig und orientiert sich an Vorgaben des Robert-Koch-Instituts“, erklärt Galeotti. Diese Ausnahme beziehe sich aber ausschließlich auf den Arbeitsweg und die Arbeitszeit. Etwaige andere Aktivitäten in der Freizeit seien in der Quarantäne nicht gestattet.

Die mehrmals tägliche Symptom- und Temperaturkontrolle bei allen Bewohnern und Mitarbeitern werde fortgeführt. Außerdem hätten alle Mitarbeiter in der Einrichtung ab sofort dauerhaft Mund-Nasen-Schutz zu tragen.