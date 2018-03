Hier ermordete Niels Högel seine Patienten: Das Josef-Hospital Delmenhorst. Kollegen müssen jetzt auch vor Gericht, weil sie seine Taten nicht aufgehalten haben sollen. (dpa)

Vier ehemalige Delmenhorster Kollegen des Krankenpflegers Niels Högel müssen sich wegen dessen Mordserie des Krankenpflegers ebenfalls vor Gericht verantworten. Zwei Oberärzte, der Leiter der Intensivstation und eine seiner Stellvertreterinnen haben sich eventuell durch ihr Verhalten strafbar gemacht. Der Tatvorwurf: Totschlag durch Unterlassen.

Obwohl sie laut Staatsanwaltschaft mehr als nur einen vagen Verdacht hatten, versuchten sie nicht, Niels Högel aufzuhalten und sind somit mitverantwortlich für den Tod von mindestens fünf weiteren Patienten. Im Oktober soll der dritte Prozess gegen Högel beginnen. Nach jahrelangen Ermittlungen konnte die Staatsanwaltschaft Anklage wegen 97 Morden erheben. Högel soll 62 Taten zwischen Dezember 2002 und Juni 2005 auf der Intensivstation des Klinikums Delmenhorst und 35 Morde am Klinikum ­Oldenburg begangen haben, wo er von Juni 1999 bis September 2002 beschäftigt war.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklage gegen sechs Kollegen erhoben. Doch das Landgericht Oldenburg wollte nach eingehender Prüfung das Verfahren lediglich gegen drei Beschuldigte eröffnen. Dagegen legten wiederum die Staatsanwälte Beschwerde beim Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg ein. Und das prüfte lange und ausgiebig und kam nun zu dem Schluss, dass ein Verfahren gegen vier ehemalige Kollegen angezeigt sei.

Ein weiterer Pfleger werde nicht angeklagt

"Der Strafsenat hat festgestellt, dass die stellvertretende Stationsleiterin als Pflegerin die Betreuung der Patienten und zugleich die Aufgabe übernommen habe, diese vor Gefahren auf der Intensivstation zu bewahren. Ferner habe es ihr als stellvertretende Stationsleiterin oblegen, die Tätigkeit des gesondert verfolgten Niels Högel näher zu beobachten und sicherzustellen, dass von diesem keine Gefahren für die Patienten ausgingen. Diesen Pflichten sei die Angeschuldigte nicht vollständig nachgekommen", heißt es in einer Mitteilung des Oberlandesgerichtes. Zwar haben sie, nachdem ihr deutliche Verdachtsmomente gegen Högel vorlagen, ihren unmittelbar vorgesetzten Stationsleiter informiert – allerdings nahm sie es widerstandslos hin, als dieser weitergehende Untersuchungen der Vorfälle ablehnte.

Ehemalige Ärzte und Pfleger des Klinikums Delmenhorst müssen sich vor Gericht verantworten, weil sie ihren mordenden Kollegen Niels Högel nicht aufhielten.

Das OLG findet, dass die Angeschuldigte an die nächste Führungsebene hätte herantreten müssen. Das Landgericht Oldenburg bewertete das seinerzeit komplett anders: "Das anschließende Untätigbleiben sei ersichtlich aus Frustration beziehungsweise Hilflosigkeit erfolgt und begründe keine Billigung weiterer Tötungen. Es widerspreche schon dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden, wenn den um Aufklärung bemühten Krankenpflegern dieses doch anerkennenswerte Vorgehen für die Folgezeit dann im Rahmen der Annahme eines Tötungsvorsatzes nachteilig ausgelegt werde."

Bei den anderen beiden Kollegen von Högel sah das OLG allerdings auch keine Schuld. Ein weiterer Pfleger werde nicht angeklagt, weil er seine Vorgesetzten über seinen Verdacht informiert habe und damit seiner Pflicht nachgekommen sei. Und auch die andere stellvertretende Stationsleiterin sei ihren "rechtlich zu fordernden Pflichten nachgekommen, indem sie ihre erst Ende Juni 2005 gewonnenen Erkenntnisse umgehend weitergeleitet habe, was neben anderen Umständen zur Folge gehabt habe, dass die Klinikverantwortlichen am nächsten Tag das weitere Vorgehen erörtert hätten".

Von den drei Kollegen, gegen die das Landgericht das Verfahren sowieso eröffnen wollte, waren zwei zum Zeitpunkt der Anklageerhebung auch noch am Delmenhorster Krankenhaus beschäftigt, der zweite Oberarzt war bereits Rentner. Das Krankenhaus rang sich nach anfänglichem Zögern damals dazu durch, die Angeschuldigten weiter zu beschäftigen, aber nur noch "patientenfern" einzusetzen. Was zumindest im Falle des zweiten Oberarztes nicht konsequent durchgehalten wurde. So hatte der von Augsut bis Ende November 2017 am JHD beschäftigte Interimsgeschäftsführer Ralf Delker entschieden, dass der beschuldigte Chirurg wieder operieren dürfe. "Herr Delker hatte so entschieden, um in dem schon sehr lange laufenden Verfahren dem Beschäftigungsanspruch des Mitarbeiters gerecht zu werden. Unser neuer Geschäftsführer Herr Friedel hat gemeinsam mit dem Mitarbeiter entschieden, dass dieser bis auf Weiteres wieder ausschließlich patientenferne Tätigkeiten ausübt", erklärt Frank Starp, Ärztlicher Direktor des JHD, auf Nachfrage.

Immer wieder Verwunderung

Im Prozess gegen Högel war immer wieder Verwunderung darüber laut geworden, wieso der Krankenpfleger so lange Zeit unbemerkt Töten konnte. Er spritzte Patienten Medikamente, die sie fast töteten, um sich dann bei der Wiederbelebung vor Kollegen als gewiefter Reanimateur zu profilieren und auch gegen die von ihm empfundene Langweile im Job etwas zu tun.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass mindestens zwei von Högels Kollegen spätestens ab dem 9. oder 10. Mai 2005 so klare Hinweise auf die Patiententötungen haben mussten, "dass sie weitere Taten ernsthaft für möglich hielten und daher zum Einschreiten verpflichtet gewesen wären". Aber erst am 22. Juni 2005 wurde Högel auf frischer Tat ertappt, als er einem Patienten ein gefährliches Herzmedikament gespritzt hatte. Danach wurde dem Patienten, der einen Tag später starb, Blut abgenommen, um das Medikament nachweisen zu können.

Statt Högel sofort zu stoppen, ihn zu beurlauben oder wenigstens mit ihm zu reden, durfte er weiterarbeiten, als wäre nichts gewesen. Zwei Schichten bestritt er noch, am 24. Juni trat Högel seinen Urlaub an. An diesen beiden Tagen soll er auch getötet haben. "Aufgrund der Ermittlungsergebnisse der Sonderkommission Kardio besteht der dringende Verdacht, dass Niels Högel in seiner letzten Schicht die Patientin Renate R. mit dem Medikament ,Sotalex' tötete", fanden die Ermittler heraus.