Die "böse Schwester" Chris Palmer (links) bereitet die Weihnachtsfeier vor, Robert Griess (Mitte) bietet Politkabarett mit Knall, Frank Sauer (rechts) hat die "besten Rezepte für Beziehungssalat". (Fotos: Wilfried Adelmann, Felix Mayr, Matthias Willi)

Auch dieser Herbst hält wieder einige interessante Kabarettangebote für Ganderkesee bereit. Für die Kulturmanagerin Wiebke Steinmetz ist es das letzte Mal, dass sie die Kulturveranstaltungen für die Gemeinde organisiert – die promovierte Kunsthistorikerin wird ab Oktober als wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Bielefelder Kunststiftung tätig sein. „Die Aufgabe ist so reizvoll, dass ich nicht widerstehen konnte“, sagt Steinmetz. Reizvoll sind auch die Kabarettisten und Comedians, die sie den Ganderkeseern zum Abschied präsentiert.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 19. September, Olaf Bossi, der den Minimalismus für sich entdeckt hat und ein humorvoll-aufgeräumtes Comedy & Kabarett-Programm durch den "Weniger-ist-mehr-Dschungel" verspricht. Brauche ich das wirklich? Oder kann das weg? Diese Frage hat sich Olaf Bossi vor einigen Jahren gestellt. Während sich in Wohnung, Kalender und Kopf Gegenstände, Termine und Gedanken türmten, war das Konto immer viel zu schnell leer, und es fehlten Zeit, Freiheit und Zufriedenheit. Bossi war klar: Es war Zeit für einen Neuanfang. Doch wie? Als zweifacher Familienvater waren die Handlungsmöglichkeiten begrenzt. Die Weltreise mit Selbstfindungstrip war ausgeschlossen. Statt weiterhin zu versuchen, sich glücklich zu konsumieren, begann er bewusster zu leben. Doch diese „Diät der Dinge“ war leichter gesagt als getan.

Politkabarett und Beziehungssalat

Der Kölner Politkabarettist Robert Griess hingegen fragt sich: Sind denn alle durchgeknallt? Er hat festgestellt: Von Merkel bis Seehofer, VW bis Mercedes, Syrien bis Sachsen – überall lautet das Motto: „Hauptsache, es knallt!“ Am Donnerstag, 17. Oktober, lässt Griess es jedenfalls auch in seiner Show knallen: 100 Minuten Pointen-Feuerwerk – auf dass kein Auge trocken bleibt, heißt es in der Ankündigung. Griess rechnet mit den Mitteln der Satire so böse wie vergnüglich ab – mit einer Welt, in der nicht mehr Solidarität und Empathie als noble Charaktereigenschaften gelten, sondern Gier und Egoismus. Dabei schreckt er vor nichts zurück, um das Publikum auf höchstem Niveau zum Lachen zu bringen. Ob Groko, EU oder Rechtspopulismus – Griess lässt kein Thema aus und hat die Lacher immer auf seiner Seite. Laut Veranstalter erwartet das Publikum eine überbordende Show voll schrägen Humors und mit klarer politischer Haltung: Abgefahren, aktuell und aberwitzig.

Die besten Rezepte für Beziehungssalat gibt es am Donnerstag, 14. November, beim Kabarettisten Frank Sauer. Wenn eine Frau ihren Mann mit einer anderen teilen muss, ist das dann Ehegattensplitting? Und wenn sie ihn nur wegen seines Geldes geheiratet hat, ist das dann eine Schein-Ehe? Und auch wenn Feuer Männersache ist – Frauen können besser damit spielen. „Scharf angemacht“ ist laut Ankündigung ein gepfeffertes Programm, geschrieben in ratternden Zügen, in verruchten Kneipen, in Hotelbars und fremden Betten, an befreundeten Küchentischen und in stylischen Cocktailbars. Frank Sauer, der Mann mit der ausgefallenen Frisur, hat sich umgehört und alles in einem negligéfarbenen Notizbuch festgehalten. Und so tänzelt er mit Witz, Intelligenz und ziemlich überraschenden Wendungen leichtfüßig durch das Dickicht von Paarungsökonomie, Trennungsphantomschmerz und Verliebtheitsgefühlschaos.

Zwei Wochen vor Heiligabend wartet Ganderkesee am Donnerstag, 12. Dezember, mit den „Bösen Schwestern“ aufs Christkind: Wie Anita beinahe den Kopf verliert, Magda die Zimtsternkrise bewältigt, Hausmeister Schall den Baum sucht und am Ende alles singt und lacht, bis die Nadeln tanzen. Es weihnachtet im Herz-Maria-Jesu-Altenheim. Die Bewohner freuen sich aufs traditionelle Päckchen-Wichteln, Heimleiterin Löhlein weilt nach wie vor in der Geschlossenen, und Pastor Laube muss seine Strohsterne dieses Jahr in ein vergittertes Fenster hängen. Wehmut und Freude, Lachen und Besinnlichkeit – all dies macht Weihnachten aus. Und alles das haben „Die bösen Schwestern“ mit ihrer Weihnachtskomödie im Paket.

Sämtliche Kabarett-Vorstellungen in der Mensa am Steinacker beginnen um 20 Uhr. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vorher. Tickets gibt es bei der Regio-VHS unter 0 42 22 / 4 44 44. Das Paket für sämtliche vier Abende ist auch als vergünstigtes Abonnement zum Preis von 70 Euro erhältlich.