Mit einem Großaufgebot waren Feuerwehr und Rettugskräfte am Sonntagmorgen bei einem Gebäudebrand an der Wittekindstraße im Einsatz. Die 42 Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen, vier Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. (Nonstop News)

Als die ersten Rettungskräfte gegen 7 Uhr am Ort des Geschehens eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einem der Fenster des vierstöckigen Gebäudes, teilte die Polizei mit. Die meisten der 42 dort gemeldeten Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit bringen können, die übrigen geleiteten Polizei und Feuerwehr aus dem Haus. Ein Bewohner wurde vorübergehend als vermisst gemeldet, bis sich herausstellte, dass er sich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause aufhielt. Auch zwei Katzen brachten die Rettungskräfte aus dem verqualmten Gebäude.

Die starke Rauchentwicklung zog durch offenstehende Fenster und Versorgungs- und Lüftungsschächte durch die Etagen des Hauses. So wurden mehrere Personen durch den Rauch gesundheitlich beeinträchtig: Vier Männer im Alter von 28 bis 58 Jahren traf es so schlimm, dass sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden. Sie konnten die Ambulanz jedoch nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Sämtliche 18 Wohnungen sind entweder wegen der starken Verrußung oder wegen fehlender Versorgung mit Gas, Strom und Wasser vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner, die vorübergehend in einem bereitgestellten Linienbus unterkamen, wurden zum weiteren Aufenthalt in die Räume des DRK in der Schulstraße gebracht. Von dort aus organisierten Mitarbeiter der Stadt Delmenhorst die weitere Unterbringung.

Die genaue Ursache des Brandes, der nach ersten Ermittlungen in einem Sperrmüllhaufen in der Garage entstand, ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Feuerwehr war mit 105 Kräften der Berufsfeuerwehr sowie der freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst-Mitte, -Süd und Hasbergen im einsatz. Dazu kamen zahlreiche Rettungsdienste.