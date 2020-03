Die Zahl der Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, steigt auch in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg weiter an. (Symbolbild) (Hendrik Schmidt/dpa)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Es gibt vier neue bestätigte Corona-Fälle in Delmenhorst. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Stadtverwaltung. Über die Infektionswege hat die Stadt am Dienstag allerdings nicht näher auf ihrer Homepage berichtet. Damit ist die Anzahl der Infizierten inzwischen auf zwölf angestiegen (Stand Dienstag, 14.20 Uhr). Allerdings waren davon, wie berichtet, bereits drei vollständig genesen, sodass sich noch aktuell neun Infizierte in der Stadt befinden.

Nachdem ein Patienten Ende vergangener Woche das Josef-Hospital wieder verlassen hat, befindet sich laut Stadt aktuell kein Patient im Krankenhaus in intensivmedizinischer Betreuung. Demnach gibt es also noch keine schweren Krankheitsverläufe in der Stadt. In häuslicher Quarantäne müssen sich zum derzeitigen Zeitpunkt 56 Menschen aufhalten. Bis Dienstag wurden bislang 318 Abstriche im Diagnostik-Zentrum genommen.

Auch im Landkreis Oldenburg gibt es zwei weitere und somit insgesamt nun 23 bestätigte Fälle. Eine Person ist inzwischen wieder genesen. Bei den anderen 22 Patienten handelt es sich um 13 männliche und neun weibliche Patienten aus den Gemeinden Ganderkesee, Dötlingen, Hude und Wardenburg, der Samtgemeinde Harpstedt und der Stadt Wildeshausen. 183 Menschen befinden sich in Quarantäne, 22 konnten diese inzwischen wieder verlassen. Nach wie vor ist bei einer erkrankten Person der Infektionsweg unbekannt, bei allen übrigen Erkrankten handelt es sich um Rückkehrer aus Risikogebieten.