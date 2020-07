Vier Personen sind mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden (Symbolbild). (Björn Hake)

Delmenhorst. Obwohl keiner der vier Fahrzeuginsassen verletzt gewesen ist, sind sie nach einem Unfall auf der Kreuzung Berliner Straße und Hasporter Damm alle in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Montagmittag gegen 13.30 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Berliner Straße in Richtung Stadion. Auf dem Hasporter Damm wollte er nach links abbiegen und nahm dabei einer geradeaus fahrenden 31-Jährigen die Vorfahrt. In ihrem Wagen befanden sich zudem ein vier und ein sechs Jahre alter Junge. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden die Airbags ausgelöst und die Fahrzeuge derart beschädigt, dass wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Den Gesamtschaden schätzten die Polizisten auf 5000 Euro. Zudem musste die Fahrbahn von ausgelaufenem Öl befreit werden.