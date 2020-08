In der Stadt gibt es ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus zu beklagen. Ein älterer, vorerkrankter Mann ist im Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) gestorben. Insgesamt ist es der vierte Covid-19-Todesfall in der Stadt. Wie das Hospital mitteilte, ist der Verstorbene am vergangenen Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert worden und noch in der Notaufnahme gestorben. Er lebte im Rote-Kreuz-Stift im Stadtteil Deichhorst. Die Stadt Delmenhorst hat für Montag, 17. August, einen Corona-Test für alle 64 Bewohner und 78 Beschäftigte des DRK-Stifts angeordnet. Die Testergebnisse des Labors werden bis spätestens Dienstagabend erwartet. Bis dahin gilt für die Senioreneinrichtung ein striktes Besuchsverbot.