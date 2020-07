Detlef Blanke und Annett Becker-Edert setzen mit der Band Bremen Vista unter dem Motto "Viva la Relegation" auf Werder Bremen. (Aylin Olcay)

Es war ein Auf und Ab der Gefühle, als der SV Werder Bremen am vergangenen Wochenende um seinen Platz in der Relegation bangen musste. Doch wie so oft kämpfte sich der viermalige deutsche Meister zurück ins Spiel und darf wieder hoffen. Werder-Fans konnten ein stückweit aufatmen und feiern. Über die Erleichterung durfte der ein oder andere Fan sicherlich auch die altbekannte Werder-Hymne „Lebenslang Grün-Weiß“ angestimmt haben. Ein Song mit Kultcharakter, den jeder Werder-Fan, der etwas auf sich hält, im Schlaf beherrscht.

Dass man aus so einem Kult-Song etwas völlig Neues machen kann, beweist die Bremer Salsa Band „Brema Vista.“ Sie haben rechtzeitig zum Anfeuern der Grün-Weißen in der Relegation (Anpfiff des Relegationsherzschlagrückspiels ist an diesem Montag, 6. Juli, um 20.30 Uhr) eine Salsa-Interpretation der Werder-Hymne auf YouTube veröffentlicht, die ganz unter dem Motto „Viva la Relegation!“ steht. „Das ist unser kleiner Beitrag für Werder. Ein Song, der gute Laune und Hoffnung auf den Verbleib in der Ersten Liga macht,“ sagt Annett Becker-Edert, Musikerin bei Brema Vista, Lehrerin an der Musikschule Delmenhorst und künstlerische Leiterin des Jazzfest Delmenhorst.

Das lateinamerikanische Arrangement des Werder-Klassikers entstand aus einem ganz anderen Anlass. „Ende 2018 hat Werder Bremen einen Songcontest zu seinem 120-jährigen Jubiläum gestartet. Unsere Sängerin Darling Valdivia-González wollte gerne daran teilnehmen und hatte dann den Einfall mit der Salsa-Version“, erinnert sich Becker-Edert. Leider habe Valdivia-González zu spät vom Wettbewerb erfahren, sodass die rhythmische Salsa, die bei einem befreundeten Arrangeur in Kuba in Auftrag gegeben wurde, nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnte. So sei das Ganze schließlich in Vergessenheit geraten – bis die Musiker und Musikerinnen Ende März coronabedingt in die Zwangspause mussten. „So wie viele andere Künstler haben wir uns überlegt, wie wir diese Zeit sinnvoll nutzen können, und dann kam uns plötzlich dieser Song in Erinnerung, auch weil es thematisch gerade so gut passte“, erzählt Becker-Edert.

Da Künstler und Kulturschaffende momentan mit massiven Einnahmebußen leben müssen und ohnehin das Kontaktverbot galt, entstand der Song nicht wie üblich im Studio, sondern ganz in Corona-Manier bei den Künstlern zu Hause. „Wir haben unsere Spuren alleine oder zu zweit zu Hause mit der eigenen Kamera aufgenommen. So sind insgesamt 15 einzelne Videos entstanden, die dann zu einem Corona-Video zusammengefügt wurden“, erklärt die Saxofonistin. Insgesamt haben zehn Musiker an dem Projekt mitgewirkt.

Ein musikalisches Werk, das gute Laune verbreitet

Einer von ihnen ist Bassist und Musikproduzent Detlef Blanke, der ganz unverhofft in das musikalische Projekt geraten ist. „Annett und ich kennen uns von einem Musikerstammtisch. Für die Aufnahmen wollte sie sich eigentlich nur ein Mikrofon bei mir borgen. Letztendlich habe ich dann aber die einzelnen Tonspuren zu einem Song zusammengebaut“, berichtet der Toningenieur. Außerdem hat Blanke, der eigentlich Bassist ist, einen Gitarrenpart und einen gesanglichen Beitrag zum Projekt beigesteuert. Entstanden ist letztlich ein musikalisches Werk, das gute Laune verbreitet und zum Tanzen einlädt. „Die Veröffentlichung liegt noch nicht weit zurück, aber das Feedback ist bisher durchweg positiv, und darüber freuen wir uns natürlich sehr“, sagt der Musikproduzent.

Doch obwohl das Projekt so erfolgreich umgesetzt werden konnte, sei es doch ein seltsames Gefühl gewesen, alleine vor der Kamera zu spielen, findet Becker-Edert. „Wir kannten den Song in diesem Sinne noch nicht und hatten ihn vorher noch nie zusammen gespielt. Normalerweise probt man gemeinsam, und so findet man sich allmählich zusammen. Daher war es diesmal eine ganz schöne Herausforderung“, erklärt die Musikerin und stößt auf Zustimmung bei Blanke. „Beim gemeinsamen Musizieren kann man aufeinander eingehen. So entsteht nach und nach ein homogener Song“, erzählt der erfahrene Musiker.

Was für die gemeinsame Arbeit unter Musikern gilt, lässt sich auch auf die Auftritte vor Publikum anwenden. Momentan setzten viele Künstler auf Internet- oder Autokonzerte. Für Blanke und Becker-Edert ist das keine Option. „Das hat nichts mit unserer Kultur zu tun. Musik, das ist eine Kultur des sich Begegnens“, findet die Saxofonistin. Wegen Corona sind all ihre Engagements und Projekte bis einschließlich September weggefallen. Wie ihr ergeht es momentan den meisten Künstlern. Das Schlimmste an der ganzen Situation sei dabei die Ungewissheit.

„Wir akzeptieren die Maßnahmen, die getroffen wurden. Sie waren richtig und wichtig. Aber es ist ein Unterschied, ob man drei Monate oder womöglich ein ganzes Jahr finanziell überbrücken muss“, erläutert Blanke. Musiker und Künstler bräuchten nun eine Perspektive oder weitere Hilfen, um überleben zu können. Bis es so weit ist, bleibt ihnen nur die Arbeit an alternativen Projekten – wie dem Werder-Song im Salsa-Kleid.