Die Volkshochschule Delmenhorst zog vor 25 Jahren von der Louisenstraße auf das Nordwolle-Gelände. (INGO MÖLLERS)

Auf der Heimfahrt vom Hasberger Hökermarkt ist auf dem Großen Tannenweg in Heidkrug ein so gut wie noch neues Tanklöschfahrzeug (TLF) der Freiwilligen Feuerwehr umgekippt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Lenkung versagt. Der Fahrer, ein 21-jähriger Feuerwehrmann, erlitt Brustverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei beziffert den Schaden auf 380 000 Mark. Das TLF hatte erst 4000 Kilometer auf dem Tacho. „Es hätte viel schlimmer kommen können“, zeigte sich Manfred Hübner, der Leiter des Delmenhorster Brandschutzamtes, einen Tag nach dem Unfall trotz allem erleichtert über den Ausgang des Unfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen war das schwere Fahrzeug zum Teil auf den unbefestigten Seitenstreifen geraten, dann mit quergestellten Rädern über die Fahrbahn gerutscht und hatte sich schließlich auf die Beifahrerseite gelegt. Der 21 Jahre alte Fahrer war auf der Rückfahrt von einer Hökermarkt-Kontrollfahrt und musste für die Heimfahrt eine andere Strecke wählen, weil auf der eigentlichen Route wegen geparkter Fahrzeuge kein Durchkommen war. Glücklicherweise hatte er vorher die Besatzung des Fahrzeugs abgesetzt. Als Ersatz für das verunglückte TLF erhält die Hasberger Wehr zunächst ein kleineres Fahrzeug von der Delmenhorster Feuerwache an der Rudolf-Königer-Straße. (28./29. August 1995)

Die Akademie für Weiterbildung hat ihre neuen Räume auf dem Nordwollegelände bezogen und hat nun ihren Sitz in dem langgestreckten Fabrikgebäude an der Straße Am Wollelager 21. Damit sind jetzt die zuvor auf drei Standorte in Delmenhorst und Ganderkesee verteilten Seminarräume sowie auch das bisher am Kirchplatz beheimatete Büro unter einem Dach. Die Akademie bietet seit Februar 1993 in Delmenhorst Weiterbildungsmaßnahmen an und ist von der Stadt Delmenhorst zusammen mit der Universität Oldenburg gegründet worden. Sie soll sowohl wissenschaftliche als auch praxisbezogene Weiterbildung ermöglichen. Rund die Hälfte der Angebote richtet sich an Führungskräfte aus dem Management der Weser-Ems-Region. (30. August 1995)

Der kleine Saal des Kleinen Haus ist renoviert worden und hat unter anderem eine neue Beleuchtung und Bildmontageleisten erhalten. Weiße Strukturtapeten und Vorhänge sollen außerdem den Rahmen für zukünftige Ausstellungen bilden. Daneben bietet der Saal Platz für die dort in Dauerausstellung beheimateten Jahresbilder der Delmenhorster Stadtkünstler. Für zwei der drei bislang dort ausgestellten Arthur-Fitger-Gemälde muss jetzt allerdings ein neuer Platz gefunden werden. Kulturdezernent Friedrich Hübner hat da schon Ideen: das Foyer des Kleinen Hauses, die Volkshochschule oder das Kulturamt auf dem Nordwollegelände. (30. August 1995)

Die Delmenhorster Stadtbücherei wird teurer, und zwar gleich doppelt so teuer wie bisher. Vom nächsten Jahr an kostet ein Benutzerausweis für Erwachsene zehn statt wie bisher fünf Mark, und für Jugendliche bis zu 16 Jahren sowie Wehr- und Zivildienstleistende klettert der Preis von 2,50 auf fünf Mark. Die Stadt kalkuliert durch die Preiserhöhung mit Mehreinnahmen von 5500 Mark. (31. August 1995)

Für das langjährige Domizil der Delmenhorster Volkshochschule an der Louisenstraße ist ein Nachmieter gefunden worden. Im Herbst wird dort die Loges-Schule einziehen. Die staatlich anerkannte Privatschule für Krankengymnastik will – wie an ihren Standorten in Oldenburg und Wilhelmshaven – künftig auch in Delmenhorst Physiotherapeuten ausbilden. Die Volkshochschule Delmenhorst wechselt auf das Nordwolle-Gelände. (1. September 1995)

Wallhecken sind typische Bestandteile der norddeutschen Kulturlandschaft. Weite Teile Ostfrieslands und des Oldenburger Landes sind durch sie geprägt. Doch ihre Bedeutung ist heute vielen Menschen nicht mehr bekannt, die Hecken werden in der Landschaft kaum noch wahrgenommen. Das verlorene Wissen um die Wallhecken und ihre Bedeutung will die Stadt Delmenhorst jetzt mit einer Ausstellung im Rathaus zurückholen. Sie ist zusammen mit dem Wallhecken-Experten Georg Müller aus Ganderkesee, dem Nabu und dem BUND zusammengestellt worden. Wallhecken dienten früher vielfältigen Zwecken. Sie begrenzten nicht nur Äcker und Weideflächen und boten Schutz vor dem Wind, sondern sollten einst sogar als Schutz vor feindlichen Überfällen dienen. Schon 1935 wurden Wallhecken aufgrund ihrer kulturhistorischen und ökologischen Bedeutung unter Schutz gestellt. Auf die große ökologische Bedeutung der Wallhecken wird auch in der Ausstellung im Delmenhorster Rathaus hingewiesen. Gezeigt werden die Geschichte, Zerstörung und Neuanlage von Wallhecken und wie es zurzeit mit ihnen in Delmenhorst bestellt ist. (4. September 1995)

