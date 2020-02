Wer von Delmenhorst am Mittwoch nach Bremen weiterreisen wollte, musste mit einem Reisebus als Schienenersatzverkehr Vorlieb nehmen. (INGO MÖLLERS)

Um die Mittagszeit ist es relativ ruhig am Delmenhorster Bahnhof. Delmenhorster, die am Mittwoch mit dem Zug nach Bremen fahren wollen, gibt es kaum. Wer die Möglichkeit hat, auf eine Alternative wie das Auto zurückzugreifen, nutzt sie. Viele haben mitbekommen, dass durch den entgleisten Zug zwischen Delmenhorst und Bremen zahlreiche Züge ausfallen oder die Reisenden auf einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ausweichen müssen. Und auch die Menschen auf der Durchreise kommen wieder aus Delmenhorst weg, wenn auch teils mit Verspätung.

Das ist für Katja Wegner-Feen aber gar nicht das größte Problem an der Sache: „Die Informationen waren etwas schleppend“, sagt die 58-Jährige, die gerade auf dem Rückweg von Verden nach Borkum ist. „Viele sind aufgeregt, weil sie nicht wissen, wo sie hin müssen.“ Gleich mit mehreren Bussen ging es von Bremen nach Delmenhorst. „Die waren völlig überfüllt“, erzählt Wegner-Feen, die das Ganze aber gelassen sieht. „Wir Borkumer kennen das. Wenn man eine Reise plant, erlebt man immer irgendwas“, sagt sie. Das sei auch bei den Fähren öfter mal der Fall. „Ich habe jetzt zwar einen Termin verpasst, aber ich komme immerhin noch nach Hause“, zeigt sie sich optimistisch. Ähnlich entspannt sieht das auch Jakob Thomsen, der in Delmenhorst arbeitet und nun mit dem Zug zurück nach Oldenburg will. „Das ist alles Meckern auf hohem Niveau“, findet der 33-Jährige, dessen Züge an diesem Tag nur noch stündlich anstatt sonst halbstündlich abfahren. Da gebe es Leute, die ganz andere Probleme haben.

Jakob Thomsen. (INGO MOELLERS)

Etwas gestresster ist dagegen Claudia Becker, die mit ihrem sechs Jahre alten Sohn Jonathan und einer Bekannten mit Kleinkind unterwegs aus Kassel in Richtung Norderney ist. „Der erste Zug fiel ganz aus, wir sind jetzt schon zwei Stunden später dran“, erzählt die 42-jährige Mutter. Gerade mit Buggy sei das zusätzliche Umsteigen und die Fahrt mit dem Schienenersatzbus ein Alptraum gewesen. „Wir hoffen, dass wir jetzt noch pünktlich die Fähre kriegen“, sagt Becker.