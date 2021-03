Die Mitglieder des Unicycle-Teams Harpstedt fahren für den guten Zweck. Pro zehn Kilometer gibt es einen Obstbaum für die Gemeinde. Insgesamt sollen es 39 werden. (Privat)

Dass das Unicycle-Team Harpstedt noch nicht zurück in die Hallen kann, bedeutet nicht, dass die Einräder nicht rollen. „Unsere Mädels müssen trainieren und damit der Anreiz größer ist, haben wir uns ein Projekt überlegt“, sagt Sabine Budzin, Schriftführerin des Vereins. Seit vergangener Woche treten die Fahrerinnen ordentlich in die Pedale – und zwar für den guten Zweck.

Unter dem Motto „Kleine Träume – Viele Bäume“ erradeln sie vom 15. März bis 5. April Obstbäume für die Samtgemeinde. Jede Fahrerin fährt in ihrem Ortsteil so viele Kilometer wie möglich. „Sie haben alle eine App, die ihre Strecke erfasst“, sagt Sabine Budzin. Das Ziel: In drei Wochen insgesamt 390 Kilometer fahren. Das Wochenziel sind jeweils 130 Kilometer. Pro zehn erfahrenen Kilometern gibt es einen Obstbaum für die Samtgemeinde, sodass am Ende 39 Bäume gepflanzt werden können.

Die sollen dann in allen acht Mitgliedsgemeinden einen Platz finden. Die entsprechenden Flächen dafür stellt die Samtgemeinde zur Verfügung. Bereits im April soll die Auftaktspflanzung im Flecken stattfinden. Im Herbst zur passenden Pflanzzeit werden die restlichen Bäume dann verteilt. „Unser Aufhänger für die Aktion war die Tatsache, dass es keine Streuobstwiesen mehr in Harpstedt gibt“, sagt Sabine Budzin. Genauer gesagt, die Tatsache, dass die letzte Streuobstwiese in Harpstedt als Folge des beabsichtigten Umzugs von Aldi und Inkoop an die Wildeshauser Straße verschwunden ist.

Finanziert werden die Bäume durch Sponsoren. Aktuell beteiligen sich 17 Firmen, Organisationen und auch Privatpersonen. „Die ersten Gelder sind schon auf dem Konto“, sagt Sabine Budzin. Nun müssen die Einrad-Profis nur noch die entsprechenden Kilometer hinter sich bringen.

Die gefahrenen Routen werden in einer Karte zusammengetragen, die online einsehbar ist. Dort können Interessierte zudem nachlesen, wie viele Kilometer bereits gefahren wurden, wie viele davon in den letzten 24 Stunden und wie viele Bäume bereits erfahren wurden. In den kommenden Jahren soll die Obsternte durch Aktionen wie „Gelbes Band – Das Ernteprojekt“ oder „mundraub.org“ den Einwohnern der Samtgemeinde zugutekommen. Dabei werden die Bäume gekennzeichnet oder online aufgelistet, die bepflückt werden können.