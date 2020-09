Völlig betrunken hat ein 69-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst am Dienstag gegen 14.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Schönemoorer Landstraße verursacht. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Mann in den Gegenverkehr und touchierte dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug, das von einem 30-jährigen Ganderkeseer gesteuert wurde. Nach der Kollision versuchte der 69-Jährige zunächst von der Unfallstelle zu flüchten, wurde jedoch durch den 30 Jährigen gestoppt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Den Führerschein kassierte die Polizei gleich an Ort und Stelle ein. Die Sachschäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf rund 500 Euro.