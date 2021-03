Im zweiten Anlauf mit dabei: Julia Vermeer macht bei dem Vox-Kochwettbewerb "Das perfekte Dinner" in der Bremer Gruppe mit. (Daniel Meyer)

Bei „Das perfekte Dinner“, der Kultserie für Kochfreunde beim Fernsehsender Vox, ist am Montag eine neue, fünftägige Runde mit Kandidaten aus dem Bremer Raum gestartet. Mit dabei ist auch eine Huderin.

„From Leaf to Root – saisonal, regional, zero waste“ hat Julia Vanessa Vermeer ihr Menü überschrieben. Gedreht wurde diese Folge schon im Januar in Hude. Wie es ihren Mitbewerbern geschmeckt hat, ist am Freitag, 19. März, ab 19 Uhr zu sehen, wenn der Beitrag aus Hude gesendet wird.

Die 29-jährige Kandidatin aus dem Klosterort ist Mediengestalterin und arbeitet in Wildeshausen. Sie ist in Großenkneten aufgewachsen und lebt seit gut fünf Jahren mit ihrem Freund Daniel Meyer in Hude. Sie habe sich schon für die Oldenburger Runde des Kochwettbewerbs beworben. Das habe nicht geklappt, erzählt Julia Vermeer. Aber jetzt, bei der Bremen-Ausgabe, ist sie dabei, freut sie sich.

Die Dreharbeiten waren eine super Erfahrung, die sie nicht mehr missen möchte, sagt sie. Schon morgens um 9 Uhr war das Fernsehteam vor Ort. Gedreht wurde unter erschwerten Bedingungen, da Corona-Auflagen einzuhalten waren. Die Crew hatte die ganze Zeit die Maske auf.

„Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden“, sagt sie zu den Teilnehmern der Runde, die im Alter von 19 bis 49 Jahren sind. Auch nach den Dreharbeiten sei man in Kontakt geblieben. Mitgemacht beim „Perfekten Dinner“ habe sie vor allem, um zu zeigen, wie wichtig es sei, sich bewusst zu ernähren und dass man Lebensmittelverschwendung und auch Plastikmüll vermeiden könne.

„Es muss nicht immer Fleisch sein“, sagt die 29-Jährige, die seit Mitte des vergangenen Jahres auch einen Instagram-Account betreibt, um den Leuten zu zeigen, wie einfach es ist, Gemüse kreativ in den Alltag zu integrieren und auch Reste zu verwerten und nicht wegzuwerfen. „Kreatives Gemüse“ hat sie ihren Blog genannt. Darin geht es um nachhaltige Veggie-Küche.

„Wir kaufen regional und saisonal ein – und möglichst unverpackt“, sagt Julia Vermeer. Auf die Ernährung ohne Zusatzstoffe ist sie umgestiegen, weil sie mit Migräne zu kämpfen hat. Veganes oder Vegetarisches steht in der Regel auf der heimischen Speisekarte. Und das schmecke richtig lecker. „Bacon“ zum Beispiel – aus Reispapier – sei super knusprig. Ihr Freund sei immer offen für Neues, sagt Vermeer. Es gibt auch schon mal Fleisch – aber selten. Dann sei es ihnen aber auch wichtig zu wissen, wo und wie die Tiere aufgewachsen seien.

Das Thema gesunde Ernährung ist Julia Vanessa Vermeer sehr wichtig. „In Schulen und Kindergärten findet das Thema zum Glück immer mehr Platz, und auch in meinem privaten Umfeld merken Freunde und Familie, dass es gerade zur jetzigen Zeit umso wichtiger ist, sich damit zu beschäftigen, was man seinem Körper eigentlich alles so zuführt“, schreibt sie bei Instagram. Sie möchte aber niemanden belehren, sondern nur mit ihren Rezepten und Tipps Anregungen geben.

Für das „Perfekte Dinner“ hat sie ein vegetarisches Menü gekocht: „From Leaf to Root“ (Vom Blatt zur Wurzel). Als Vorspeise gibt es Kürbisravioli mit Pesto und Knuspereffekt. Hauptspeise ist ein Sellerie-„Steak“ mit würziger Haube sowie Herzoginkartoffeln und cremig gebettetes Gemüse der Saison. Und als Nachspeise kredenzt sie einen „Schokoladentraum hoch drei“. „Das sind Sachen, die wir auch gerne selber essen“, sagt die Kandidatin.

Julia Vermeer freut sich auf spannende Fernsehabende. Denn, wie die einzelnen Beiträge in der Endfassung aussehen, weiß auch die Huderin noch nicht.