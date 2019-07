Betreiber Frits Deemter und Partnerin Gisela Töllner wollen den Essgarten in Winkelsett weiter ausbauen. Ab 2020 soll es auch selbst gebrautes Grut-Bier geben. Es wird aus Kräutern und ohne Hopfen hergestellt. (Ingo Möllers)

Die Kräuter, die Frits Deemter, für sein „Grut-Bier“ braucht, wachsen wie Brennnessel oder Weinrauke vielfach am Straßenrand. Spannend werde dann die richtige Gewichtung: „Wenn man zu wenig reintut, bekommt man Wasser mit Alkohol, ist es zu viel, kann man das Bier nicht mehr trinken. Stimmt jedoch die Mischung, schmeckt es überraschend gut“, hat der Betreiber des Essgartens in Winkelsett herausgefunden. Das Rezept stamme aus dem Mittelalter und damit aus einer Zeit, als Bier noch ohne Hopfen gebraut worden sei.

Mit dem Schritt, künftig selbst gebrautes Bier anzubieten, will Deemter das Konzept, möglichst viele Esspflanzen aus dem eigenen Garten zu verarbeiten, noch konsequenter verfolgen: „Eines Tages wollen wir möglichst dahin kommen, dass wir gar nichts mehr zukaufen“, erzählt der Chef des Essgartens. Aber auch das Prinzip der Event-Gastronomie sieht er beim Thema Bier perfekt umgesetzt. So sei die gemeinsame Vorbereitung Teil des Konzepts: „Wir schenken dann immer das Bier aus, das die vorherige Gruppe gebraut hat“, sagt Deemter. Denn der Gärprozess mache es nun einmal leider unmöglich, das frisch gebraute Getränk noch am gleichen Abend zu verköstigen.

Preis für Gartenkochbuch

Außer Bier bietet der Essgarten unter anderem Wein, Likör, Brot und Eis aus eigener Herstellung an – einmal abgesehen von den vielen selbst erdachten Gerichten, für die Frits und Heike Deemter im vergangenen Jahr in der Kategorie „Bestes Gartenkochbuch“ mit dem Deutschen Gartenbuchpreis ausgezeichnet worden sind. Mehr als 130 Titel hatten um die entsprechenden Preise konkurriert.

Vor knapp drei Jahren hatte Deemter den Essgarten um eine etwa 200 Quadratmeter große Orangerie erweitert und damit auch eine perfekte Location für Hochzeitsgesellschaften geschaffen. „An den Wochenenden sind wir sehr gut gebucht, aber unter der Woche haben wir noch ein bisschen Luft. Deshalb wollen wir die Orangerie künftig auch verstärkt für Firmenevents vermarkten“, hat Deemter eine neue Zielgruppe in den Blick genommen.

Inzwischen ist der gebürtige Holländer neu liiert, was sich vor allem in neuen Gestaltungsideen bemerkbar macht. So ist die Orangerie inzwischen um eine Feuerstelle erweitert worden, eine neue Farbgebung bringe die Pflanzen noch besser zur Geltung, und auch an der Terrasse haben Deemter und seine Partnerin Gisela Töllner Hand angelegt.

Seit Anfang der 1990er Jahre haben sich ursprünglich 2,5 Hektar Acker in eine Umgebung für Flora und Fauna verwandelt. Mit ein paar Haselnusssträuchern fing es an, dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Inzwischen ist die Marke von 1000 Pflanzenarten längst geknackt und die Deemters haben das Zählen aufgegeben. Ausgewählt wurden insbesondere Pflanzen, die sich durch Nützlichkeit für den menschlichen Konsum und das Überleben in der norddeutdeutschen Tiefebene auszeichneten. Autodidakt Deemter studierte, sammelte, züchtete und veredelte mit dem Ziel, einem breiten Spektrum von Pflanzen Boden zu gewähren.

Bei aller Liebe zur Naturkost ist Deemter übrigens nicht auf vegetarische oder vegane Ernährung festgelegt. Es komme allerdings deutlich weniger Fleisch als in der herkömmlichen Gastronomie auf den Tisch, betont der Betreiber. „Wir wollen die Menschen nicht belehren, sondern inspirieren“, beschreibt er das Konzept, das der Essgarten seit seiner Gründung vor fast 25 Jahren verfolgt.

Zu finden ist der Essgarten im Barjenbruch 3 in Harpstedt. Weitere Informationen gibt es auch online unter www.essgarten.de.